Coca-Cola ve Netflix iş birliği

Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de, oyuncuları ve konusuyla fenomen olan Netflix yapımı “Stranger Things” dizisinin görselleri Coca-Cola kutularına taşınıyor. Netflix ile yapılan iş birliği kapsamında, sınırlı sayıda üretilecek, 250 ml'lik Coca-Cola kutuları Stranger Things temasıyla “alt üst” olacak.

4 Temmuz 2019 tarihinde 3. Sezonu ile yayına girecek olan dünyaca ünlü “Stranger Things” dizisinin görselleri, Haziran ayından itibaren Coca-Cola ambalajlarında yer alacak. “Coca-Cola & Stranger Things” projesinin lansmanı, Türkiye'nin önderliğinde, ABD, İngiltere ve Fransa'nın yer aldığı ülkelerle aynı anda yapılacak.

Coca-Cola Türkiye, Kafkasya ve Orta Asya İş Birimi Pazarlama Direktörü Elif Kaypak, heyecan verici bu iş birliğiyle ilgili olarak “Coca-Cola markasının tarihinde, popüler kültür önemli bir yere sahip. Biz de yeni işbirlikleri, yeni içerikler ile markamızın tarihindeki önemli kültürel akımlarla olan bağını güçlendirmeyi hedefliyoruz. Stranger Things iş birliği de bunun iyi bir örneği. Bu iş birliği ile markamızın sunduğu yeni ve farklı bir deneyimi tüketicilerimizle buluşturuyoruz” dedi

İş birliği kapsamında Stranger Things görsellerinin yer aldığı 250 ml'lik Coca-Cola kutuları sınırlı sayıda üretilecek ve tüm perakende mağazalarda satışa sunulacak.