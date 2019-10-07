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Çocuğu dağa kaçırılan Ağrılı anneden HDP önünde eylem yapan ailelere destek

Çocuğu dağa kaçırılan Ağrılı anneden HDP önünde eylem yapan ailelere destek
Çocuğu dağa kaçırılan Ağrılı anneden HDP önünde eylem yapan ailelere destek

Ağrı'dan gelen ve çocuğu terör örgütü PKK mensupları tarafından kaçırılan anne, HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi başlatan ailelere destek verdi.

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutarak 3 Eylül'de HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi başlatan ailelere bir destek de Ağrılı anneden geldi. Kenan Kınat'ın (30) annesi Nazime Kınat, Ağrı'dan çalışmak için İstanbul'a giden oğlunun iddiaya göre dağa kaçırıldığını söyledi. Kınat, "8 yıl oldu, İstanbul Eyyüp'te kayboldu, fırında çalışıyordu, şikayet ettim fotoğraflarını dağıttım ama hepsini topladılar. Hiç haber alamadım, götürdüler Allah belalarını versin” dedi.

Kınat, oturma eylemindeki annelerle bir süre görüştükten sonra alandan ayrıldı.

Murat Başal

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