Çocuğu gibi sevdiği köpeği canice öldürüldü, konuyu yargıya taşıdı

Sivas merkeze bağlı Hayırbey köyünde geçtiğimiz günlerde yürek sızlatan bir olay yaşandı. İddiaya göre, köy sakinlerinden Mikail Aktaş'ın kangal ırkı ‘Çakır' isimli köpeği evin önünde oynuyordu. Bu sırada bir tüfek sesi gelince köpek o tarafa doğru gitti.Aktaş, köpeğinin peşinden gittiği sırada 5 kişilik bir ekip görüp yanlarına ulaştı ve köpeğinin nerede olduğunu sordu.

Şahıslar Mikail Aktaş'a ‘köpeğini vurduk, derenin içinde' deyince Aktaş'ın dünyası başına yıkıldı. Dereye giden Aktaş, köpeğini kanlar içerisinde boğazından tüfekle vurulmuş ölü halde buldu.

Mikail Aktaş, çocuğum gibi seviyordum dediği Çakır'ın önce dövüldüğünü sonra da öldürüldüğünü söyledi. Aktaş'ın durumu jandarma ekiplerine bildirmesinin ardından ekipler olay yerine gelerek tutanak tuttu. İddiaya göre, genç adam köpeğini husumetli oldukları C.Ç. ve S.A.'ın öldürdüğünü söyledi.

Öte yandan Sivas Valisi Salih Ayhan, köpeğin öldürülmesine sebebiyet veren şahsın tespit edildiğini ve şahsın hakkında hem idari hem de adli süreç başlatıldığını açıkladı.

Önce dövüp sonra vurdular

Köpeği öldürülen Mikail Aktaş, “Köpeğim kapıda boştaydı. Araziden bir tüfek sesi geldi. Köpek tüfek sesini duyunca o yöne koşmaya başladı, ben de peşinden gittim. Gözden kaybettim köpeğimi. Birileri domuzlara ateş etmiş. Köpeğimi ararken üç el silah sesi geldi. Silah sesinin geldiği yöne doğru gittim. Orada kan izi vardı. Köpeğimi görmedim. İleride 5 kişilik bir grup vardı. 2'sinin elinde tüfek vardı. Peşlerinden gittim ve köyün girişinde yetiştim bunlara. ‘Köpeğime ne oldu' dedim. ‘Köpeğini vurduk, derede' dediler. Ellerindeki tüfeğin biri kırılmıştı. Köpeği önce dövmüşler sonra vurmuşlar. Köpeğin yanına gittiğimde köpek ölüydü. Kangal köpeğiydi. İsmi Çakır idi. Çocuğum gibi seviyordum. İki senedir bakıyordum. Çok üzüldüm, ağladım. Aramızda husumet vardı. Bundan dolayı yaptılar. Köpeğimi kasıtlı olarak vurdular. Önce dövüp sonra canice boğazından vurmuşlar. Jandarmaya şikayet ettim, gelip tutanak tuttular. Bütün yetkilileri göreve davet ediyorum. Ceza almalarını istiyorum. Cezasız kalmasınlar. Bugün benim köpeğimi vuranlar yarın da başkasının köpeğini vuracaklar'' dedi.

Demet Karakuş - Volkan Kaplan

