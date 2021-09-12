Çocuğun cep telefonunu yankesicilik yöntemiyle çaldı, tutuklandı

Edinilen bilgiye göre olay, 28 Ağustos günü öğle saatlerinde merkez Seyhan ilçesine bağlı Kocavezir Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Yabancı uyruklu Başer M. (14) sokakta yürüdüğü sırada yanından geçen bir kişi, çocuğun cebindeki cep telefonunu yankesicilik yöntemiyle alarak olay yerinden uzaklaştı.

Başer M., cep telefonunun çalındığını fark edince polise haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis, yankesicinin Mehmet A. (27) olduğunu tespit etti. Adresi belirlenen şüpheli, yapılan baskınla yakalandı. Emniyete götürülen şüphelinin, ifadesinde, “Yankesicilik yapma gibi bir planım yoktu. Çocuğun cebindeki telefonu görünce çaldım. Pişmanım” dediği öğrenildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Mehmet A. tutuklandı. Şüphelinin 400 TL'ye sattığı telefon ise bulunarak sahibine teslim edildi

Fatih Keçe - Serkan Çetinkaya

