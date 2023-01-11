İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Çocuğun çöpe attığı cüzdan ve telefonu temizlik personelleri buldu

Çocuğun çöpe attığı cüzdan ve telefonu temizlik personelleri buldu
Çocuğun çöpe attığı cüzdan ve telefonu temizlik personelleri buldu

Ataşehir’de bir çocuk, annesine ait bir miktar paranın, telefonun ve cüzdanın olduğu poşeti fark etmeden çöpe attı. Aile olayın farkına varınca durumu Ataşehir Belediyesine bildirdi. Belediyeye bağlı temizlik personelli, çöp kamyonunda topladıkları çöpleri döküp didik didik arayarak para telefon ve cüzdanı buldu. Çöpte bulunan eşyalar aileye teslim edildi.

Çocuğun çöpe attığı cüzdan ve telefonu temizlik personelleri buldu - Tıkla İzle

Ataşehir'de bir çocuk, annesine ait telefon ve cüzdanın bulunduğu poşeti içine bakmadan çöpe attı. Eşyaları bulamayan anne baba, çocuğun çöpe poşet attığını söylemesi üzerine olayın farkına vardı. Konteynerden çöpün toplandığını fark eden aile durumu Ataşehir Belediyesi'ne bildirdi. Belediyeye bağlı temizlik personeli, çöp kamyonuyla alınan çöpü merkezlerinde bulunan bir alana dökerek didik didik poşet aradı. İçerisinde cüzdan, telefon ve bir miktar paranın bulunduğu poşet aileye verildi.

Cüneyt Sevindik - Emre Sertdemir

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.