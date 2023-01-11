Çocuğun çöpe attığı cüzdan ve telefonu temizlik personelleri buldu

Ataşehir'de bir çocuk, annesine ait telefon ve cüzdanın bulunduğu poşeti içine bakmadan çöpe attı. Eşyaları bulamayan anne baba, çocuğun çöpe poşet attığını söylemesi üzerine olayın farkına vardı. Konteynerden çöpün toplandığını fark eden aile durumu Ataşehir Belediyesi'ne bildirdi. Belediyeye bağlı temizlik personeli, çöp kamyonuyla alınan çöpü merkezlerinde bulunan bir alana dökerek didik didik poşet aradı. İçerisinde cüzdan, telefon ve bir miktar paranın bulunduğu poşet aileye verildi.

Cüneyt Sevindik - Emre Sertdemir

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