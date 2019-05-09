Çocuğun darp iddiasında, kadın özür diledi

Olay, geçtiğimiz Pazartesi günü Karakoçan ilçesinde bir markette yaşanmıştı. Marketin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde 6 yaşındaki M.Ü.K., alışveriş yaparak kasaya gelen ilçede yerel ses sanatçısı olan 39 yaşındaki M.E.'ye "Sen erkek misin, kadın mısın?" diye sorması üzerine fiziki müdahalede bulunduğu yer almıştı. Olayın medyaya yansımasının ardından M.E. açıklamada bulundu.

"Fiziğim ve dış görünüşümle ilgili hakaret etti"

M.E. açıklamasında," 6 Mayıs Ramazan'ın ilk günü orucumu açtıktan sonra, bir yakınıma ait taziyeye katılmak üzereyken, taziye evinin ihtiyaçlarını gidermek üzere bir markete girdim. Kasaya geldiğimde 6-7 yaşlarında bir erkek çocuğu bana sözlü olarak taciz ve hakaretlerde bulundu. Bir kaç defa uyarmama rağmen aynı şekilde dış görünüşüm ve fiziğimle ilgili taciz ve hakaretlerine devam etti. Çocuğun ailesinin yanında olmadığını görünce korkutmak amacıyla yaklaştığımda hakaretlerinin dozunu arttırdı. Bende fiziki olarak müdahalede bulundum. Sadece yakasını tutarak kaldırdım ve yere bıraktım." dedi.

"Bir anlık öfke ile hareket ettim özür diliyorum"

Herhangi darp, edici fiziksel müdahalesi olmadığını belirterek konuşmasını sürdüren M.E. "İnsanların tarafıma yaptıkları sözlü linç girişimi yüzünden bütün hayatım alt üst oldu. Olayın aslını bilmeden yargılama yapılmamalıdır. Yaptıklarım tabi ki doğru değildir ve kabul edilmez. Son günlerde yaşadığım üzüntülerden dolayı bir anlık öfke ile hareket ettim. Öncelikle çocuğumuzdan, ailesinden ve tüm kamuoyundan özür diliyorum" diyerek açıklamasını tamamladı.

Halil İbrahim Varlı

