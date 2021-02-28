İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Çocuğunu görmek için bıçakla cama çıktı, kendini polise ihbar etti

Çocuğunu görmek için bıçakla cama çıktı, kendini polise ihbar etti
Çocuğunu görmek için bıçakla cama çıktı, kendini polise ihbar etti

Elazığ’da çocuğunu görmek isteyen bir baba, elinde bıçakla cama çıkıp intihara teşebbüs etti. Polisi arayarak kendini ihbar eden şahıs, uzun uğraşlar sonucu ikna edilerek indirildi.

Olay, gece saatlerinde merkeze bağlı Yeni Mahalle Döner Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, boşanma aşamasında olan U.B. (27), eşinin şikayeti üzerine uzaklaştırma aldı. Uzaklaştırması biten baba, çocuğunu görmek istedi ancak bir sonuç alamadı.

Bunun üzerinde eline aldığı bıçakla cama çıkan baba, polisi arayarak ‘Bir derdim var gelin' diyerek ihbarda bulundu. Olay yerine gelen polis, sağlık ve itfaiye ekiplerine de haber verdi. Polis ekipleri, uzun uğraşlar sonucu şahsı ikna etti. Evden çıkartılan şahıs, gerekli işlemleri yapılmak üzere polis merkezine götürüldü.

Kamil Can Kılıç - Rıdvan Yeşilırmak

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.