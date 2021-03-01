Çocuk edebiyatına ‘kıpırtı' geldi

Bireysel ve toplumsal gelişim için çocuk edebiyatının önemine inanan Eksi 18 Edebiyat Topluluğu üyelerince hazırlanan Kıpırtı Çocuk Dergisi, ‘ağaç yaşken gelişir' ilkesi ve çocuğa görelilik yaklaşımı ile hazırladı. İzmir'de faaliyet gösteren Zikzak Grup ve Yakın Kitabevi'nin kurumsal paydaş olarak katkı sunduğu Dergi, okuma alışkanlığı, hayal gücü, merak, eleştirel düşünme ve sorun çözme becerilerinin gelişmesine katkı sunmayı amaçlıyor.

Sesli olarak da dinlenebilecek

Sadece yetişkinlerin çocuklara seslendiği bir yayın olmayı reddeden derginin temel hedefinde üretim süreçlerinde çocukların yer alması amaçlanıyor. Dil gelişiminin çocuklar üzerindeki etkisine dikkat çeken, edebiyat içerikli dergi, nitelikli ve tematik içerik çeşitliliği de sağlayacak. Evrensel değerleri önceleyen hümanist bir bakış açısı ile hazırlanan dergide, edebi içerikler (öykü, masal, şiir, fabl) gibi eğlendirici metinler (fıkra, bilmece), bilinç ve farkındalık geliştirici yazıların (söyleşi, çocuk hakları, doğa, ekoloji ve tarih) yanı sıra kitap ve film tanıtımları da çocuklarla buluşacak. İki ayda bir yayınlanacak derginin içeriği de seslendirilerek sosyal medya hesapları üzerinden herkesin erişimine açılacak. Kıpırtı Çocuk Dergisi'ne www.kipirticocuk.com web sayfasından ve sosyal medya hesaplarından erişilebilir.

Eksi 18 edebiyat

İzmirli eğitimci ve yazar Nevzat Süer Sezgin'in çağrısı ile kendisi tarafından gerçekleştirilen Yetişkinler İçin Çocuk ve Gençlik Edebiyatı Atölyesi'ne katılan 70'den fazla yazar, çizer, editörün katılımı ile Eksi 18 Edebiyat Topluluğu kuruldu.

Ömer Faruk Karataş