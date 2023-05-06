"Çocuk Gözünden Ramazan" yarışmasında dereceye girenlere ödülleri verildi

AK Parti Kadın Kolları İstanbul İl Başkanlığınca, Ramazan coşkusunu çocukların resimle anlatması, kendilerini ifade edebilme yeteneklerinin gelişmesi ve sanatla olan ilişkilerinin güçlendirilmesi için resim yarışması düzenledi. Bu yıl dördüncüsü gerçekleştirilen "Çocuk Gözünden Ramazan" resim yarışmasının sonuçları belli oldu. AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'nda düzenlenen programa, AK Parti İstanbul İl Başkanı Yardımcısı Dr. Ejder Batur, yarışmada yer alan aileler ile çocukları katıldı. AK Parti İstanbul İl Kadın Kolları Başkanı aynı zamanda İstanbul 2'nci Bölge Milletvekili Adayı Av. Dr. Rabia Kalender İlhan törene online olarak bağlandı. İlhan, “Dereceye giren bütün çocuklara ileriki hayatlarına başarılar diliyorum. İnşallah önümüzdeki hafta aynı etkinliğin devamını deprem bölgesinde çocuklarımızla, jüri üyelerimizle birlikte icra etmeye devam edeceğiz” dedi.

"Bu güzellik il başkanlığımıza şenlik havası getirmeye devam ediyor"

Yarışmanın her yıl artan bir şekilde il başkanlığına şenlik havası getirdiğini belirten AK Parti İstanbul İl Başkanı Yardımcısı Dr. Ejder Batur, “Türkiye genelinde tam bin 500 çocuğumuz eseriyle katılmış. Geçtiğimiz yıl bu sayı bin civarlarındaymış. Dolayısıyla her yıl artan bir şekilde bu güzellik bu cıvıl cıvıl hava il başkanlığımıza şenlik havası getirmeye devam ediyor. Bu güzel eserleri ortaya koyan bizim evde de 4 ila 13 yaş arası 4 tanesi bulanan bu güzel çocuklarımızın bu güzel eserleri için de çocuklarımıza teşekkür ediyorum. Çocuklarıyla birlikte buraya iştirak eden ebeveynlere de ayrıca teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

“Tayyip dedeme resim yaptım, hediye etmek istiyorum”

Ödüllerini alan çocukların mutlulukları gözlerinden okunurken, sahneye çıkıp söz isteyen minik Zeynep, “Tayyip dedeme resim yaptım, hediye etmek istiyorum” diyerek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için çizdiği resmi gösterdi. Resim yarışmasında başarı ödülü olarak 3 bin TL kazanan Zümra ise, aldığı para ödülünü deprem bölgesine yardım olarak göndermek istediğini ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la tanışmayı dilediğini belirtti.

Senat Destanoğlu



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