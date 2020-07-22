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Çocuk gürültüsü apartman sakinlerini karşı karşıya getirdi

Çocuk gürültüsü apartman sakinlerini karşı karşıya getirdi
Çocuk gürültüsü apartman sakinlerini karşı karşıya getirdi

Tokat’ta site içerisinde çocukların gürültülü bir şekilde oynadığı iddiası apartman sakinlerini karşı karşıya getirdi.

Edinilen bilgiye göre; Tokat'ta kent merkezinde bulunan Mahmutpaşa Mahallesi Fevzi Çakmak Paşa Caddesi'ndeki Birlik Sitesi içerisinde oynayan çocuklar iddiaya göre aşırı gürültü yaptı. Gürültüden rahatsız olan bir vatandaşın çocuklara küfür ettiği iddiası üzerine çocukların aileleri ve gürültüden rahatsız olduğu iddia edilen apartman sakinleri arasında tartışma çıktı. Durumun 155'e bildirilmesiyle birlikte siteye polis geldi. Polis tarafından dinlenen taraflardan biri çocukların site içerisinde oynamasının bir mahsuru olmadığını savunurken, diğer taraf belirli bir saatten sonra çocukların kendi evlerinin önünde oynamamasını istedi.
Yaklaşık 1 saat süren tartışma sonrasında tarafların birbirinden şikayetçi olmadan evlerine çekilmesi üzerine ekip otosundan sosyal mesafe ve maske uyarısı yapan polisler, olay yerinden ayrıldı.

Dursun Ekrem Er
 

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