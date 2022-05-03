Çocuk kavgasına aileler dahil oldu, ortalık savaş alanına döndü

Olay, geçtiğimiz pazar günü Esenyurt Örnek Mahallesi'nde yaşandı. İddialara göre, sokakta oyun oynayan iki çocuk arasında kavga çıktı. Çocukların durumu ailelerine haber vermesiyle ise ortalık savaş alanına döndü. İki taraftan onlarca vatandaş sokak ortasında birbirine saldırırken, çevredekiler durumu polise haber verdi. Olay yerine gelen ekipler tarafları ayırmakta güçlük çekince havaya ateş açtı. Yaşanan olayda şans eseri kimse yaralanmazken, o anlar çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.

Hakan Polat - Erdal Can İçelli



İLGİLİ HABER Elazığ otogarı içerisinde silahlı kavga: 2 yaralı

İLGİLİ HABER Cenazeyi bırakıp kavga ettiler

İLGİLİ HABER Yabancı uyrukluların tekme tokat kavgası kamerada

İLGİLİ HABER Taksim'de hastane girişinde park kavgası

İLGİLİ HABER Kağıt toplayıcısı kadınların yer anlaşmazlığı saç saça kavgaya dönüştü