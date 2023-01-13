Çocuk parkı alevler içinde kaldı

Edirne'nin Uzunköprü ilçesine bağlı Muradiye Mahallesi, Sümbül Sokak'ta bulunan çocuk parkı alevler içerisinde kalarak kullanılmaz hale geldi. İddiaya göre, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce yakılan çocuk parkı, dakikalar içerisinde alevlerle kaplandı.

Parkta bulunan oyun gruplarının plastik kısımlarının hızlıca alev alması sebebiyle büyüyen yangında, çocukların oynadığı salıncak, kaydırak gibi eşyalar kullanılmaz hale geldi. Güvenlik güçleri ve itfaiye ekipleri yangının çıkış sebebinin tespiti için ortak çalışma başlattı.

Berkant Şükrü Doğan Uludağ



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