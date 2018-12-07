Çocuk parkındaki trafo bomba gibi patladı

Olay, öğle saatlerinde Nilüfer İlçesi İhsaniye Mahallesinde bulunan Ortanca Çocuk Parkında meydana geldi. İddiaya göre, elektrik akımının yoğunlaşmasından kaynaklı meydana gelen patlamalar yerini alevlere bıraktı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri yangını söndürürken, patlama esnasında parkta çocukların olmaması büyük bir faciayı önledi. Polis ekiplerinin çevrede geniş güvenlik tedbiri aldığı görülürken patlamayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Serkan Akkuş