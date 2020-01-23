Çocuk sahibi olmak isteyen çiftlere uyarı

Türkiye'de ve dünyada yaygın olarak tüketilen kahvenin üreme sağlığı konusundaki etkileri üzerine yeni çalışma yayınlandı. Danimarka'da yapılan testler ve bilim dergisinde yayınlanan bir makalede günde 1 ila 3 fincan kahve içenlerin üreme sağlığının negatif etkilenmediği açıklanırken, sigaranın tüp bebek tedavisinde başarı oranını ciddi anlamda düşürdüğü bildirildi.

"Beslenme şeklimiz, evlilik yaşının yükselmiş olması ve daha pek çok değişken etkiliyor"

Kahve tüketiminin üreme üzerine olan etkileri konusunda hem hekimlerin hem de çiftlerin kafasının oldukça karışık olduğunu belirten Bahçeci Tüp Bebek Merkezi doktorlarından Op. Dr. Güvenç Karlıkaya, kahve tüketimi ile ilgili şunları aktardı: "Günümüzde birçok çift çocuk sahibi olabilmek için yardımcı üreme tedavilerine başvuruyor. Araştırmalara göre çiftlerin yüzde 15 ila yüzde 25'i çocuk sahibi olma konusunda zorluk yaşıyor. Bu oranın her geçen gün artmasını; beslenme şeklimiz, evlilik yaşının yükselmiş olması ve daha pek çok değişken etkiliyor. Çiftlerin yaşam tarzlarının, sahip oldukları probleme ve bu problemlerin çözümlerine ne kadar etki ettiğini bilmek, onlara yardım edebilmenin en önemli basamaklarından biri. Bu noktada kahve tüketiminin üremeye ve tüp bebek tedavilerine olan etkisine değinebiliriz. Kahve tüketiminin üreme üzerine olan etkileri konusunda hem hekimlerin hem de çiftlerin kafasının oldukça karışık. Bu konuda şimdiye kadar yapılmış çalışmalar veya kulaktan dolma bilgiler, bu karışıklığı gidermenin ötesinde daha fazla karışıklığa yol açıyor." dedi.

"Dergide yayınlanan bir çalışma, kahve tüketimini beraat ettirdi"

Özellikle infertilite (kısırlık) konusu ile ilgilenen hekimlerin karşılaştığı soruların başında kahve tüketimi geldiğini belirten Op. Dr. Karlıkaya, "Genellikle de çiftler tedavi sırasında kahve içmemeleri veya kısıtlamaları konusunda bilgilendirilirler. Ancak çok yakın zamanda Danimarka'da yapılan ve bilimsel dergide yayınlanan bir çalışma, kahve tüketimini deyim yerinde ise 'beraat' ettirdi. Bu çalışmada, infertilite nedeniyle aşılama veya tüp bebek tedavisi gören yaklaşık bin 700 çifte, kahve tüketimleri sorulmuş ve kahve tüketiminin tedavi sonuçlarına bir etkisi olup olmadığı araştırılmış. Sonuçlar oldukça ilginç, sanılanın aksine günde 1 ila 3 fincan kahve içenlerin aşılama yaptırdıklarında, tedavilerinin canlı doğum ile sonlanma olasılığı hiç kahve tüketmeyenlere göre daha yüksek. Tüp bebek yaptıranlarda ise kahve tüketen ile tüketmeyenler arasında bir fark gözlenmemiş. Bu sonuçlara bakarak çiftlerimize tedavileri sırasında, eğer kahve içmeyi seviyorlarsa, en azından bu keyiflerinden mahrum kalmamalarını söyleyebiliriz." ifadelerini kullandı.

Op. Dr. Karlıkaya, söz konusu araştırma sonuçlarına göre kahvenin düşünüldüğü gibi üreme sağlığını negatif etkilemediğini gösterirken sigara kullanımının ciddi zararları olduğunu belirterek, "Sigaranın hem yumurta hem de sperm kalitesini olumsuz etkilediği ve doğurganlığı azalttığı biliniyor. Sigara aynı zamanda tüp bebek tedavisinde de başarı oranının düşmesine neden oluyor. Çocuk sahibi olmak isteyen çiftler kahve keyfinden vazgeçmeleri gerekmese de sigarayla en kısa zamanda vedalaşmaları gerekiyor." şeklinde konuştu.