Çocuk sürücü dehşet saçtı, 3 kişi ölümden döndü

Kaza, önceki gün merkeze bağlı Mustafapaşa Mahallesi Tahir Şaşmaz Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 18 yaşından küçük olduğu bildirilen sürücünün kontrolünden çıkan 23 HE 467 plakalı hafif ticari araç önce 23 AC 938 plakalı otomobile çarptı, ardından park halindeki 34 FK 451 plakalı motosiklete çarptı. Hızını alamayarak savrulan araç, ardından bir dükkana çarptı.

Kazada 16 yaşındaki tezgahtar Muhammed Emin Çetin yaralanırken, sürücü olay yerinden kaçtı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Tedavisi tamamlanan Çetin, daha sonra işinin başına döndü.

Rıdvan Yeşilırmak - Ahmet Mücahid Kantarcıoğlu



iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.