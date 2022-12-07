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Çocuk sürücü dehşet saçtı, 3 kişi ölümden döndü

Çocuk sürücü dehşet saçtı, 3 kişi ölümden döndü
Çocuk sürücü dehşet saçtı, 3 kişi ölümden döndü

Elazığ’da 18 yaşından küçük sürücünün kullandığı hafif ticari araç, önce otomobil ve motosiklete, ardından bir dükkana çarparak durabildi. Dükkan çalışanlarından birinin yaralandığı, tezgah önünde bulunan biri çocuk üç kişinin ise ölümden döndüğü kaza, güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Çocuk sürücü dehşet saçtı, 3 kişi ölümden döndü - Tıkla İzle

Kaza, önceki gün merkeze bağlı Mustafapaşa Mahallesi Tahir Şaşmaz Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 18 yaşından küçük olduğu bildirilen sürücünün kontrolünden çıkan 23 HE 467 plakalı hafif ticari araç önce 23 AC 938 plakalı otomobile çarptı, ardından park halindeki 34 FK 451 plakalı motosiklete çarptı. Hızını alamayarak savrulan araç, ardından bir dükkana çarptı.

Kazada 16 yaşındaki tezgahtar Muhammed Emin Çetin yaralanırken, sürücü olay yerinden kaçtı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Tedavisi tamamlanan Çetin, daha sonra işinin başına döndü.

Rıdvan Yeşilırmak - Ahmet Mücahid Kantarcıoğlu
 

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