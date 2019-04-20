Çocuk sürücünün kullandığı otomobil takla attı: 1 ölü, 1 yaralı

Kaza, sabah saatlerinde Malkara-Hayrabolu yolu üzeri Huzur Evi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hayrabolu istikametine seyreden Mustafa A. (16) yönetimindeki 34 DF 3095 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atarak şarampole devrildi.

Kazada, sürücü M.A. olay yerinde hayatını kaybederken, araçta bulunan E.Ç. (15) ise yaralandı. Olay yerine gelen ambulansla Malkara Devlet Hastanesine kaldırılan yaralı tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Hüseyin Tayyar