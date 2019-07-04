Çocukken diktiği çam ağacına şimdi seyir terası kurdu

Rize'nin Güneysu ilçesine bağlı Bulutlu köyünde yaşayan Osman Çelik babasıyla birlikte diktiği ve o günlerden beri hayalini kurduğu terası yıllar sonra gerçekleştirdi. Çam ağacının gövdesine kalaslar ile inşa ettiği terası ağaca zarar vermeyecek şekilde çelik halatlarla bağladı. Elektrik bağlantısını da yapan Çelik şimdilerde manzaranın keyfini çıkarıyor.

Çelik'in yaptığı teras komşuları tarafından çok beğenilirken, kendisine ailesiyle birlikte çay içmek için fırsat bırakılmadığından dert yanıyor. Çelik ”Burada ailemle birlikte çay içmek istesem de beni rahat bırakmıyorlar. Sürekli arıyorlar kendi başıma ailemle oturamıyorum” şeklinde konuştu.

Terasın çocukluk hayali olduğunu söyleyen Çelik “Burası benim hayalimdi. Burada bir köprü yapmıştım. Çocukluktan beri aklımda kalmıştı. Ağaçta büyüdü çam ağacını babamla dikmiştim. Geçenlerde buradan köy çok güzel gözüküyor dedim kerestelerimde vardı bu şekilde başlamak istedim. Kendi başıma yaptım. Elektriğini tüm montajını kendim yaptım” dedi.

Bulutlu köyü eski muhtarı Yaşar Canım terasın çok güzel olduğunu belirterek ”Bana da ilham kaynağı oldu. Ben de aynısını yapacağım manzara süper burada çayımızı içerek sohbet ediyoruz. Komşularımızla birlik beraberlik oldu. Burada huzur buluyoruz, Osman Çelik'e teşekkür ediyoruz. Buranın bu kadar güzel olacağını beklemiyorduk” ifadelerini kullandı.

Oğuz Bal