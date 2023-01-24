Çocuklar 100'üncü yıl coşkusunu resimleriyle Aras Kargo 2023 takvimine taşıdı

Kargo sektörünün önde gelen markalarından Aras Kargo, Minik Araslar ile geleneksel olarak düzenlediği resim yarışmasının bu yıl dördüncüsünü gerçekleştirdi. 2023 takvimi için çizilen resimlerin teması ‘Cumhuriyet'in 100. Yılı' olarak belirlendi. 6-12 yaş arası Aras Kargo çalışan çocuklarının katılımıyla düzenlenen yarışma sonucunda 2023 yılı takviminde yer alacak resimler, firmanın yöneticilerinden oluşan jüri üyeleri tarafından değerlendirildi. Çocukların seçilen resimleri “Cumhuriyet'in 100. Yılı Takvimi”nde yer aldı.

Aras Kargo Genel Müdürü Utku Ayyarkın, “Dünyayı çocuklarımızın gözünden gördüğümüz bu etkinliği her yıl bizler ve Minik Araslar heyecanla bekliyoruz. Bu yıl konsept olarak belirlediğimiz 100. yıl teması ile çocuklarımızın Cumhuriyetimizi rengarenk betimlemeleri bize ayrı bir gurur yaşattı” açıklamasını yaptı.

Takvimde resimleri yer alan çocuklara çerçeveli olarak kendi yaptıkları resimleri, Aras Kargo 2023 takvimi ve sürpriz hediyeler armağan edildi. İlk olarak 2019 yılında hayata geçirilen projede çocuklar, kendi gözlerinden Aras Kargo'yu resmetmişti. 2020 takviminde ise pandemi döneminde çocuklar, kargo çalışanı anne ve babalarını pandeminin kahramanları olarak resmetmişti. Geçen yıl da şirketin sürdürülebilirlik gündeminden yola çıkılarak “çocuk ve çevre” teması işlendi.

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