Çocuklar aileleriyle birlikte Zafer Bayramı'nı coşkuyla kutlayacak

Çocukların eğlenerek öğrendiği, 67 aktivite alanında beceri ve ilgi alanlarına göre 120'den fazla rolü deneyimleyebildiği KidZania İstanbul, ‘Kontrollü Sosyal Hayat' prensibi ile misafirlerini ağırlamaya devam ediyor. Verilen bilgiye göre, KidZania İstanbul dört yeni temel ilkesi; sosyal mesafe, maske kullanımı, minimum temas ve maksimum hijyen kuralları çerçevesinde yüzde 100 taze hava ile iklimlendiriliyor. Aynı zamanda şehrin havalandırma santrallerinde UV cihazları ile kullanılarak bakteri ve virüslere karşı yüzde 99,9 oranında koruma sağlanıyor. Firma, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 98'inci yılı için özel olarak hazırlanan kutlamalara misafirlerini bekliyor.

Yapılacak etkinlikler hakkında şu bilgiler verildi: Bayraklarla donatılacak olan oyun alanında, misafirlerin eşlik edeceği Zafer Bayramı, 10'uncu Yıl Marşı ile bando ekibi geçit töreni yapacak. Misafirler, Cumhuriyetin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ü KidZania radyosunda anarak bayramı kutlayacak, KidZania Gazetesi'nde de bayrama özel içerikler hazırlayacak. Ayrıca, Adel Sanat Atölyesi'nde boyadıkları Türk bayraklarıyla hazırladıkları kalpli süslemeler yapacak. Zafer Bayramı etkinlikleriyle şenlenecek olan oyun meydanı ile çocuklar yeni eğitim ve öğretime kutlamalarla girecek.