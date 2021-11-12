Çocuklar ara tatil döneminde eğlenirken öğrenecek

KidZania şehrinde çocuklar, yetişkinlerin dünyasına adım atarak farklı iş alanlarını tanıma, meslekleri deneyimleme ve sorumluluk alma imkanı yakalıyor. Çocukların 120'den fazla mesleği deneyimlediği; eğlenirken öğrendiği; aynı zamanda motor, fiziksel ve sosyal becerilerini geliştirdiği Çocuklar Ülkesi'nde yüzde 100 taze hava ile beslenen bir teknoloji kullanılıyor. Ebeveynler gelmeden önce çocuklarıyla onlarca aktivite arasından seçim yaparak Çocuklar Ülkesi günlerini planlayabiliyor. KidZania şehrinde bir günde ortalama 5 saat geçiriliyor ve 7 aktivite yapılabiliyor.

Verilen bilgiye göre, bir haftalık ara tatil döneminde eğlenirken farklı deneyimler yaşayacak olan çocuklar için Çocuklar Ülkesi'nde, Bilim Haftası Etkinlikleri kapsamında farklı aktivite ve atölyeler tasarlandı. Saat başı heykel oyunu, balon patlatmaca ve mini disko gibi sokak oyunlarına ev sahipliği yapacak şehir meydanında ayrıca her gün 14.00'da maskotların katılımı ile dans partileri olacak. Ara tatil dönemi boyunca düzenlenecek ‘Adel ile Sanat Atölyesi'nde çocuklar origami kitap ayracı gibi farklı eşyalar tasarlayacak. Ayrıca çocuklar ara tatile özel bir radyo yayını yapacak ve bir gazete hazırlayacak. ‘Da Vinci ile Bilimi Geliştirmek' film gösteriminin ardından çocuklar, yönlendirici eşliğinde izledikleri filme dair eleştiri yapmayı öğrenecekler. Atölye Vizyon'un ‘Pinoo Kodlama ve Robotik Atölyesi'nde çocuklar üç boyutlu kalem yardımıyla robotik eğitimlerine katılabilecek. Ayrıca Canon ile ‘Kes-yapıştır Üç Boyutlu Hayvanlar Atölyesi'nde çocuklar, üç boyutlu hayvan yapmayı deneyimleyecek. Çocuklar Ülkesi, 13-21 Kasım tarihleri arasında sabah 10.00'dan akşam 20.00'ye ara tatili geçirmek isteyen tüm çocukları bekliyor. Çocuklar Ülkesi'ne gelen misafirler Akasya otoparkını da ücretsiz olarak kullanabiliyor.