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Çocuklar çakmakla oynarken yangın çıkardı, ekipler alarma geçti

Çocuklar çakmakla oynarken yangın çıkardı, ekipler alarma geçti
Çocuklar çakmakla oynarken yangın çıkardı, ekipler alarma geçti

Sivas’ta çocukların çakmakla oyun oynarken yangın çıkarması üzerine itfaiye ekipleri harekete geçti.

Çocuklar çakmakla oynarken yangın çıkardı, ekipler alarma geçti - Tıkla İzle

Edinilen bilgilere göre yangın Diriliş Mahallesinde meydana geldi. 8 katlı binanın 2'nci katında N.K.'ya ait evin yatak odasında yangın çıktı. Çocukların çakmakla oyun oynarken çıktığı düşünülen yangını ev sahipleri kısa sürede fark etti. Alevlerin büyümesi üzerine itfaiye ekiplerine haber verildi. Sivas Belediyesi İtfaiye ekipleri alevlere müdahale ederek yangını söndürmeyi başardı. Dumandan etkilenen ev sahipleri sağlık ekiplerince olay yerinde ayakta tedavi edildi. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

Volkan Kaplan - Demet Karakuş

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