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Çocuklar, Cumhuriyet Bayramı'nı Çocuklar Ülkesi'nde coşkuyla kutlayacak

Çocuklar, Cumhuriyet Bayramı'nı Çocuklar Ülkesi'nde coşkuyla kutlayacak
Çocuklar, Cumhuriyet Bayramı'nı Çocuklar Ülkesi'nde coşkuyla kutlayacak

Çocuklar Ülkesi KidZania, Cumhuriyet Bayramı’nın 98’inci yılını coşkuyla kutlamaya hazırlanıyor. Türk bayrakları ile donatılan çocuklar ülkesinde zafer alayı şehir meydanında toplanacak. 28 Ekim’de başlayacak bayrama özel etkinlikler, 31 Ekim’e kadar Çocuklar Ülkesi’nde birbirinden eğlenceli oyun ve aktivitelerle devam edecek.

Çocukların eğlenerek öğrendiği ve 120'den fazla mesleği deneyimlediği KidZania, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda dopdolu bir programla misafirlerini ağırlayacak. Cumhuriyetimizin kuruluşunun 98'inci yılı kapsamında bayrama özel oyun ve aktiviteler,28 Ekim ile 31 Ekim tarihleri arasında dört gün boyunca 10.00-20.00 saatleri arasında çocuklu aileler ile buluşacak.

Çocuklar Ülkesi'nin bayraklarla donatılacağı Cumhuriyet Bayramı etkinliklerinde gün boyunca KidZania radyosunda bayram coşkusu yaşanacak ve ziyaretçiler zafer alayı gerçekleştirecek. Cumhuriyet Bayramı'na özel ziyaretçilere Türk Bayraklı rozetler dağıtılacak, Adel El Sanatları Atölyesi'nde kitap ayracı aktivitesi gerçekleştirilecek.28 Ekim ile 31 Ekim tarihleri arasında Cumhuriyet Bayramı'na özel çeşitli bayram etkinlikleriyle şenlenecek olan KidZania Meydanı'nda günün sonlarında ‘Saat Kulesi Dansı' yapılacak.

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