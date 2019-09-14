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Çocuklar ellerindeki pet şişelerle yangını söndürmek için ekiplere yardım etti

Çocuklar ellerindeki pet şişelerle yangını söndürmek için ekiplere yardım etti
Çocuklar ellerindeki pet şişelerle yangını söndürmek için ekiplere yardım etti

Muratpaşa ilçesi Kırcami Mahallesi'nde henüz belirlenemeyen bir nedenle makilik ve ormanlık alanda yangın çıktı. Rüzgarın da etkili olması nedeniyle kısa sürede yayılan yangına çok sayıda itfaiye ekibi müdahale etti.

Çocuklar ellerindeki pet şişelerle yangını söndürmek için ekiplere yardım etti - Tıkla İzle

Mahallelilerin evlerinden çıktığı yangında çok sayıda çocuk da ellerine aldıkları su şişeleriyle alevleri söndürmeye çalıştı. Alevlerin arasında kalarak telef olan bir fareyi, itfaiye eri yangının olmadığı alana kaldırdığı görüldü. Çok sayıda ağacın yandığı yangında depo olarak kullanılan bir yapıda iş makinesi parçaları zarar gördü.

Hüseyin Uludağ, yangının yaklaşık bir buçuk saattir devam ettiğini belirterek, "İtfaiye ekipleri müdahale ediyor, duvarı kırdılar, kapıyı açarak içeri girdiler. Çevrede evler var, ağaçların hepsi yandı" şeklinde konuştu. Ramazan Yılmaz ise, kopan elektrik tellerinin rüzgarın etkisiyle çarpışması sonucu yangın çıktığını ifade etti. Arazinin özel mülk olduğunu belirten Yılmaz, 6 itfaiye ekibi ve elektrik ekibi yetkililerinin müdahale ettiğini aktardı.

İsa Akar - Huriye Ferah Vanlı

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