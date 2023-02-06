Çocuklar enkazdan böyle çıkarıldılar: Yaşam üçgeninde gözyaşları
Kahramanmaraş merkezli 10 şehri etkileyen deprem, Hatay’da da hayatı durma noktasına getirdi. Yıkılan binanın enkazında yaşam üçgeni sayesinde hayatta kalan 4 çocuk, vatandaşlar tarafından 3 saat içerisinde kurtarıldılar. Kurtarma esnasında hem depremzedeler hem de onları kurtaran vatandaşlar gözyaşlarını tutamadı.
Hatay'da yıkılan bina enkazında kalan 4 çocuk vatandaşların yardımıyla kurtarıldı. Vatandaşlar ağlayarak kurtarma çalışmalarına katıldılar. Sürekli dua eden vatandaşlar, “Ya rabbim çok şükür. Allah'ım yardım et” dediler.