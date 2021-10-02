Çocuklar için Kış Okulları

Süleymanpaşa Belediyesi, her yıl düzenlediği kursları 2021-2022 döneminde de başlatıyor. Çocuklar için Kış Okulu adı altında sportif ve sanatsal kurslar düzenleyen kurum, yetişkinler için de Mesleki ve Kişisel Gelişim Kurslarını hayata geçiriyor. Geçtiğimiz yıl korona virüsü salgınına rağmen ciddi katılımın gerçekleştiği kurslar bu yıl her türlü tedbir alınarak düzenleniyor.

Kış Okulları, 7-14 yaş arası çocuklara yönelik olarak hazırlandı. Kültür ve spor olmak üzere iki kategori altında 14 farklı branşta kurs açılıyor. Kültür kategorisinde keman, piyano, gitar, resim, halk oyunları ve akıl-zeka oyunları olarak 6 branşta eğitim verilecek.

Spor kategorisinde ise karate, tekvando, güreş, tenis, geleneksel ve olimpik okçuluk, sualtı sporları ve satranç olmak üzere 8 farklı branş için kayıt başvurusunda bulunulabilecek.

18 yaş ve üzeri yetişkinlere yönelik Mesleki ve Kişisel Gelişim Kursları bünyesinde de yine 14 farklı kurs açılıyor. Yeni hobiler edinmek ya da mesleki anlamda kendini geliştirmek isteyen vatandaşlar, yabancı dilden el sanatlarına birçok farklı kurstan yararlanabilecek.

Bu kurslar arasında piyano, gitar ve keman gibi müzik kursları, resim, tezhip ve çinicilik gibi el sanatları eğitimleri, amigurumi (Japon bebek yapım sanatı), İngilizce ve Yunanca dil eğitimi, giyim, diksiyon, fotoğrafçılık ve işaret dili gibi kişisel gelişim kursları ile pilates/fitness kursu yer alıyor.

Kış Okulları ile Mesleki ve Kişisel Gelişim Kursları için başvurular Süleymanpaşa Belediyesi resmi internet sitesi olanwww.suleymanpasa.bel.tradresinden yapılabilecek. Başvurular için son kayıt tarihinin 8 Ekim 2021 Cuma olarak duyuruldu. Kış Okulları ile Mesleki ve Kişisel Gelişim Kursları, 2022 Mayıs sonuna kadar sürecek.

Halil Dağ