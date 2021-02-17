Çocuklar ile kar küreme ekipleri arasında gülümseten diyalog

Çocukların isteğini kırmayan ekipler, kar küreme işini bir müddet erteledi. Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin ise sosyal medya üzerinden paylaşımda “Çocuklar sizi çok seviyoruz ancak bu yolu açmak zorundayız” diye paylaşımda bulundu.

İstanbul'da yoğun kar yağışı gerçekleşirken, sürücülerde, zor anlar yaşadı. Pendik'te ise araçların yolda kaydığı ihbarı üzerine olay yerine giden Pendik Belediyesi karla mücadele ekipleri sokakta çocukların kaydıklarını gördü. Belediye ekipleri sokağı temizlemek isteyince, ekiplerin önüne geçen çocuklar, oyun oynadıkları için karların temizlenmemesi için ısrar etti. Etkili olan kar yağışının durmasından sonra kara kavuşan çocuklar ekiplere “Biz çok eğleniyoruz. Lütfen diğer sokakları temizleyin” demesi üzerine ekipler çocukların isteklerini kırmayarak sokağın temizlenme işini bir müddet erteledi. Çocuklar doyasıya karın tadını çıkardı.

Çocukların karın keyfini çıkardığı görüntülerle sosyal medyadan paylaşımda bulunan Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin, “Çocuklar sizi çok seviyoruz ancak bu yolu açmak zorundayız” diye paylaşımda bulundu.