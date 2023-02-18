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Çocuklar kumbaralarındaki harçlıklarını depremzedeler için bağışladı

Çocuklar kumbaralarındaki harçlıklarını depremzedeler için bağışladı
Çocuklar kumbaralarındaki harçlıklarını depremzedeler için bağışladı

Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde yaşayan 6 çocuk, kumbaralarında biriktirdikleri harçlıklarını depremzedeler için başlatılan konteynır kampanyasına bağışladı.

Çocuklar kumbaralarındaki harçlıklarını depremzedeler için bağışladı - Tıkla İzle

Kırıkkale'nin Yahşihan Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz'ı makamında ziyaret eden 6 çocuk, kumbaralarında biriktirdikleri harçlıklarını depremzedeler için başlatılan konteynır kampanyasına bağışladı. Belediye tarafından başlatılan konteynır kampanyasına destek veren çocuklar, deprem bölgesindeki akranlarına gönderilmesi için oyuncaklarını da Başkan Türkyılmaz'a teslim etti. 7.7 büyüklüğündeki depremin merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde yaraların sarıldığını ifade eden Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz, İHA muhabirine yaptığı açıklamada, AFAD tarafından çadır kentlerin de kurulduğunu söyledi.

"Her yerde devlet var, her yerde gönüllüler var"

Deprem bölgesinde görev yapan koordinatör Vali Bülent Tekbıyıkoğlu'na ve gönüllü vatandaşlara teşekkür eden Türkyılmaz, "Pazarcık'tan geliyorum. Başta Sayın Valim olmak üzere tüm emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Yaralar sarılmış durumda. Arama kurtarma faaliyetleri de bitmişti. Çadır kentler kuruldu şimdi üçüncü etaba geçiliyor. 4'üncü etapta da kalıcı konutlar. Yaralar sarılıyor. O kadar çok yaygara verildi ki 'Devlet yok' diye ama her yerde devlet var, her yerde gönüllüler var, her yerde Türkiye Cumhuriyeti var" şeklinde konuştu.
 

Hasan Ay

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