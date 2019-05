Çocuklar liseye geçiş heyecanını coşkuyla kutladı

Doğa Kolejinin İstanbul'da yer alan kampüslerinde ortaöğrenimini tamamlayarak 2019-2020 eğitim-öğretim yılında liseye başlayacak öğrencileri kep attı. Ülker Sports Arena'da gerçekleşen Liseye Geçiş Töreni'ne katılan veliler, öğretmenlerle birlikte heyecan ve gururu bir arada yaşadı. Öğrencilerin tek tek isimleri okunarak sahneye davet edilirken, velilerin duygusal anları gözden kaçmadı. Salonu dolduran öğrenciler ve velilere Ece Seçkin ve Ozan Doğulu eşlik etti. Ece Seçkin eşliğinde keplerini atarak yeni bir döneme adım atan öğrenciler bu mutlu günde eğlenerek keyifli bir mezuniyet geçirdi. Bu yıl toplamda Türkiye genelinde 6130, İstanbul'da ise 3210 ortaokul öğrencisi Doğa Koleji'nden mezun oldu.

ÖNCELİK ONLARIN MUTLU OLMASI

Doğa Koleji Genel Müdürü Ali Rıza Lüle kurum olarak öncelikle çocukların her zaman ve her yaş grubunda mutlu olması gerektiğini söyleyerek, “Çocuklarımızla anaokulundan üniversiteye kadar beraberiz. Onların süre içerisinde hem akademik başarılarının arttığını hem becerilerinin geliştiğini hem de sosyal ilişkilerinin geliştiğini görmek bizi çok mutlu ediyor. Bugün ortaokuldan farklı bir basamak olan liseye yolcu ediyoruz onları. Artık lisede yavaş yavaş uzmanlaşıyorlar. İleride yapacakları meslekleri burada belirlemeye başlıyorlar. Hep birlikte onun heyecanını yaşıyoruz. Çocuklarımızın her yaş grubunda ve eğitim basamağında mutlu olması lazım. Mutlu olması için bir insanın potansiyelini yani doğuştan getirdiği özelliklerin ortaya çıkarılması gerekiyor. Bu çok uzun ve meşakkatli bir süreçtir. Aynı zamanda uzmanlık gerektiren de bir ekip işidir. Bu yüzden de kurum olarak biz çocukların hem akademik hem de yetenekleri anlamında potansiyelini ortaya çıkarmaya çalışıyoruz. Sanat spor ve akademik başarı çok önemli fakat en az bu kadar önemli olan bir diğer şey ise doğuştan getirdiği özelliklerin yanında becerilerinin geliştirilmesi. Çünkü beceriler sonradan kazanılır. Çocukları bu süreçte olabildiğince etkinliklerle tanıştırıp birlikte başarma duygusunu geliştiriyoruz. Bu kişisel başarı için çok önemli. Bunun yanına eğer sosyal ilişkileri, toplumsal ve vicdani sorumluluğu koymadığınız zaman bu başarı yalnızca akademik anlamda kalır. Bunun yanına mutlaka sosyal sorumluluk projeleri ile çocukların vicdanına seslenip iş birliği becerilerin de geliştirilmesi gerekiyor. İşte bunu yaptığınız zaman mutlu insan ve mutlu toplum olur” dedi.

Mezun olacak öğrencilerin kendisini seçtiği için çok mutlu olduğunu söyleyen sanatçı Ece Seçkin de, “beni dinlemeyi tercih etmeleri çok güzel bir duygu. Çok ciddi bir kalabalık var. Ben normalde heyecanlı birisiyim. Fakat bugün sanırım biraz ekstra heyecan yaptım. Bir an önce sahneye çıkıp çocuklarla buluşmak istiyorum. Beş sene önce çıkış yakaladığım zaman 23 yaşında idim. Yani yaşı küçük olanlarla birlikte büyümek o neslin sahiplendiği sanatçı olmak çok güzel bir duygu” diye konuştu.

Sonrasında da öğrenciler tek tek anons edilerek diploma için sahneye davet edildi. Velilerin duygulu anlar yaşadıkları ve ellerinde diplomalarıyla sahnede alkışlanan öğrenciler liseye geçmenin sevincini ve gururunu yaşadı.