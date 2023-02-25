Çocuklar, oyunlarla depremin acısını unutmaya çalışıyor

Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü, Bolu Valiliği koordinesinde kente gelen depremzede yetişkinler ve çocuklar için çalışmalarına devam ediyor. Oyun En İyi İlaçtır sloganıyla harekete geçen uzman psikologlar ve pedagoglar, İzzet Baysal Huzurevi'nde oyun ve etkinlik alanı oluşturdu. Çocuklar için en ince ayrının düşünüldüğü alanlarda minikler uzmanlar eşliğinde oyunlar oynuyor, resim yaparak, eğlenceli zaman geçiriyor. Bolu Valisi Erkan Kılıç da eşi Ayşe Elif Kılıç ile birlikte oyun alanına gelerek, çocuklara çeşitli hediyeler verdi.

"Sosyal iyileştirme terapisi uyguluyoruz"

Bolu'ya gelen aileleri ikametlerinde düzenli olarak ziyaret ettiklerini ifade eden Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Cemal Keskin, "Burada biz psikososyal destek çerçevesinde sosyal iyileştirme yapıyoruz. Bu, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımızın şu an koordinesinde tüm Türkiye'de, afet yaşamız olan her vatandaşımıza ve çocuğumuza ulaşacak şekilde devam diyor. İlimizde de Valiliğimizin koordinasyonunda kentimize göç eden ailelerin çocuklarını tek tek hanelerinde ziyaret ederek, yaşlarına göre grupluyoruz. Onlara burada ihtiyaçlarına göre belirlenen sürede sosyal iyileştirme terapisi uyguluyoruz. Akabinde onları kendi ikametlerine en yakın kreş ya da anaokuluna yerleştireceğiz" dedi.

"Çocuklarımız buraya saat 09.00'da gelip 15.00'te ayrılıyor"

Çocukları ikametlerinden servis ile alarak merkeze getirdiklerini dile getiren Keskin, "Çocuklarımız buraya saat 09.00'da gelip, 15.00'da ayrılıyor. Şuana kadar 34 çocuğumuzu bu sürece dahil ettik, akabinde kreş ve anaokuluna yerleştirdik. Milli eğitim yaşında olanlarını milli eğitimin kurumlarına, kreş yaşında olanları bize kayıt ettiriyoruz. Hanelerimizden kendi imkanlarıyla getirebilenler getiriyor ama kendi kurum araçlarımızdan ve Valiliğimiz imkanlarından faydalanarak servis tanzim ettik. Çocuklarımızı alıyoruz ve aileleriyle birlikte gelmek isteyeni, aileleriyle birlikte alıyoruz. Çünkü çocuklar bir travmadan çıktılar. Sevdiklerinden ayrılmak istemiyor. Anne ve babalarımız da böyleler. Onlarla da ayrıca huzurevimizin yemekhanesinde ve tahsis edilen yerlerde birebir görüşmeler yapılıyor. Onlar için de psikososyal destek süreci yürütüyoruz" diye konuştu.

"Travmalarının kendilerine zarar vermemesi açısından çok önemli"

Çocuklarda sosyal iyileştirmenin, ileriki yaşlarda ortaya çıkabilecek olumsuzlukları önleyeceğini aktaran Müdür Keskin, "Psikososyal destek süreci, travma mağduru insanların gelecek hayatta bu travmalarının kendilerine zarar vermemesi açısından çok önemli. Çünkü çocuklarımız o korkuyu yaşadılar, o acıyı gördüler. Bazı kötü konulara tanık oldular. Bunların hepsi çocuklarımızın bilinçaltında, anlamlandıramadılar. Psikososyal destek süreci verilmezse çocuklara ya da sosyal iyileştirme gerçekleştirilmezse hayatın ileriki yaşlarında, bilinçaltına travmanın attığı olumsuzluklar gün yüzüne çıkıyor, daha farklı sorunlar haline geliyor. Bakanlığımız bunun bilincinde" ifadelerini kullandı.

Enes Özkan

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