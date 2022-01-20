Çocuklar poşetlerle kayarak karın keyfini çıkarttı

Düzce'de 2 gündür aralıklarla yağan kar hayatı olumsuz etkiledi. Yoğun kar yağışı nedeniyle Düzce Valisi Cevdet Atay, eğitime 2 gün ara verildiğini belirtti. Eğitime verilen arada aileler çocukları ile birlikte kar tatilinin tadını çıkarttılar. Düzce Bahçeşehir Bölgesi'nde bulunan park alanında yamaçlara çıkan aileler, çocuklarıyla birlikte yanlarında getirdikleri market poşetleriyle kayarak doyasıya eğlendiler. Soğuk havaya aldırmadan kayan çocuklarını izleyen, zaman zamanda onlarla birlikte kayan anne ve babalar da çocuklarıyla birlikte keyifli anlar yaşadı.

Kar tatilini çıkartan baba ve anneler, çocuklarının kar eğlencesine ortak olmak için kaymaya geldiklerini belirtirken minikler ise kayarak eğlendiklerini ifade ettiler.

Ali Yıldız – Selçuk Akyol

