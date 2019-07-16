Çocuklar satranç turnuvasında yarışacak

Çocuklar Ülkesi KidZania İstanbul, 20 Temmuz Dünya Satranç Günü sebebiyle çocuklar için turnuva düzenliyor. Türkiye Satranç Federasyonu iş birliğinde federasyona bağlı çocukların katılımıyla Cumartesi günü gerçekleşecek etkinlikte, 2011-2012 ile 2013-2014 doğumlu çocuklar iki ayrı kategoride yarışacak. Minik sporcuların dört maç yapacağı turnuva sonunda her sporcuya hatıra madalyası verilecek. Turnuva kapsamında ayrıca federasyona bağlı hakemler, çocuklara satranç sporu hakkında bilgi verecek.

Her iki kategoriden 30'ar sporcunun dahil olabileceği turnuva kapsamında, minik sporcular dört maç yapacak. Turnuvayı tamamlayan her minik sporcuya hatıra madalyası da verilecek. Turnuvanın ardından sporcular, birbirinden eğlenceli 100'den fazla mesleği de ücretsiz olarak deneyimleyebilecek. Ayrıca satranç gününe özel Türkiye Satranç Federasyonu'ndan gelen hakemler KidZania'da bulunan ve satranç bilen çocuklarla satranç oynayacak, satranç bilmeyen çocuklarla ise satranç taşlarıyla boyama yaparak satranç sporunun inceliklerini öğrenecek.

Turnuva hakkındaki detaylı bilgiye federasyonun internet adresinden ulaşılabiliyor.