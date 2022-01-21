Çocuklar tatilin keyfini festivalde çıkaracak

Çocuklar için yarıyılın eğlenceli durağı olmak isteyen Akmerkez 22 - 30 Ocak tarihleri arasında gerçekleştirilecek Çocuk Festivali ile öğrencileri ağırlayacak. Öğrenciler etkinlik alanında konumlanan atölyelere katılarak aileleriyle beraber geride kalan yarı yılın yorgunluğunu eğlenerek atma fırsatı yakalayacaklar.

Sanat, doğa ve elbette eğlenceyi odağına alan atölye çalışmalarının yanı sıra pek çok söyleşi ve birbirinden keyifli gösterilerin ücretsiz olarak yer alacağı Çocuk Festivali 4-13 yaş arası çocukların katılımına açık olacak.

İstanbul Dance Life'dan Hagar Labip ile Çocuklarla Zumba, Ceren Aran ile Hiphop Çocuk Dans, Luzart Art'tan Diren Kartal ile Resim Atölyesi, Tarabya Pilates'ten Togan Kaban ile Anne Çocuk Nefes Terapisi, Voonka Kids Maşa ile Koca Ayı Boyama, Kutuda İngilizce'den Nur Demiray ile Challenge Box, Animo Academy'den Yeşim Salgut ile Akıl ve Zeka Oyunları, Tülay Kıcık ile Hareket ve Spor, Mehmet Emin Barsbey ile Go (Uzak Doğu Strateji Oyunu) ve Mehmet Rodi Arslan ile Mobil Fotoğrafçılık, Tolga Cuğ ile Enerjik Dans Atölyelerinin yanı sıra Çocuk Gelişimi Uzmanı ve Psikolojik Danışman Ayşim Topuzlu İncesulu ile Ebeveyn Söyleşisi ve Sihirbazlık Okulu'nun Sihirbazlık Gösterisi de 22 - 30 Ocak tarihleri arasında Akmerkez Çocuk Festivali'nde minik katılımcılarını ağırlayacak.