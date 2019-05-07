İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Çocuklar Ülkesi KidZania'dan Anneler Günü'nde annelere hediyeler

Çocuklar Ülkesi KidZania'dan Anneler Günü'nde annelere hediyeler
Çocuklar Ülkesi KidZania'dan Anneler Günü'nde annelere hediyeler

Çocuklar Ülkesi KidZania, Anneler Günü’nde minik misafirleri ve değerli annelerine özel gün hazırladı. Annelerin ücretsiz ağırlanacağı 12 Mayıs Pazar günü, anneler çocuklarıyla birlikte tüm aktivitelerin tadını çıkaracak ve 100’den fazla mesleği deneyimleyebilecek.

Çocuklarıyla özel bir Anneler Günü geçirmek isteyen anneler için KidZania özel bir program hazırladı. 100'den fazla mesleğin deneyimlenebildiği KidZania'da anneler de çocuklarıyla birlikte doktor, pilot, itfaiyeci, polis, gizli ajan, gazeteci gibi pek çok mesleğin rolüne bürünebilecek ve birlikte eğlenerek öğrenmenin keyfini yaşayacak. 

Ayrıca; 12 Mayıs Pazar günü, anneler çocuklarıyla birlikte şefler atölyesinde kurabiye de yapabilecek, el izlerinin alçı kalıplarını çıkartabilecek, kuyumcuda bu anlamlı güne özel bileklik ve kolye yapabilecek, hamurdan çiçek tasarlayabilecek ve radyoda birlikte program sunabilecek.  

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.