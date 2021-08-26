Çocuklar Ülkesi'den 30 Ağustos Zafer Bayramı'na özel kutlama programı

Çocukların eğlenerek öğrendiği, 67 aktivite alanında beceri ve ilgi alanlarına göre 120'den fazla rolü deneyimleyebildiği KidZania İstanbul, 30 Ağustos Zafer Bayramı'na özel hazırladığı program kapsamında 30 Ağustos Pazartesi günü çocuklu aileleri ağırlayacak.

Verilen bilgiye göre, bayraklarla donatılacak olan oyun alanında, misafirlerin eşlik edeceği saat kulesi dansı yapılırken, şiir okuması ve 10'uncu Yıl Marşı ile bando ekibi geçit töreni gerçekleştirilecek. Misafirler, Cumhuriyetin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ü KidZania radyosunda anarak bayramı kutlarken, aynı zamanda Adel Sanat Atölyesi'nde boyadıkları Türk bayraklı kitap ayraçları tasarlayarak eğlenceli vakitler geçirecek.