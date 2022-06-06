Çocuklar Ülkesi'nin 8'inci yılı kutlandı

Kurulduğu günden bu yana 1,6 milyondan fazla ziyaretçiyi ağırlayan KidZania İstanbul; çocukların kendilerini özgür hissettikleri, üreticiliklerini kullandıkları, ürettikleri, iş birliği yaptıkları ve finansal okuryazarlığı öğrendikleri gerçek hayatın simülasyonu olan çok özel bir şehir olarak faaliyet gösteriyor. Çocuklar Ülkesi; sunduğu eğlenerek öğrenme hizmeti ile çocukların sorumluluk, yardımlaşma, uyum, öz güven, farkındalık, hoşgörü gibi değerlerine destek oluyor. Çocuklar Ülkesi'nin kuruluşunun 8'inci yılına özel, Akkök Holding İcra Kurulu Başkanı Ahmet Dördüncü ve KidZania İstanbul Yönetim Kurulu Başkan Vekili Meral Kaneti Molinas'ın ev sahipliğinde gerçekleşen davete Türkiye'de faaliyet gösteren şirketlerin üst düzey yöneticileri katıldı.

“Başarımız, fark oluşturmaya yönelik güçlü sosyal bağlılığımızdan geliyor”

Akşamın açılışında bir konuşma yapan Ahmet Dördüncü Çocuklar Ülkesi'nin çok farklı perspektifleri olan bir iş modeli olduğunu belirtti. Dördüncü sözlerine şöyle devam etti: “Çocuklar Ülkesi'nin tek bir amacı var: Çocukların mutlu olduğu, onlara özel bir alan sunmak. Amacımızı gerçekleştirirken değerli iş ortaklarımız, Türkiye'nin önde gelen markalarıyla birlikte çalışıyoruz. İş ortaklarımız sayesinde, çocuklar onlar için oluşturulmuş bir dünyada, gerçek hayatın bir simülasyonunu yaşıyorlar. Hem eğleniyorlar hem öğreniyorlar Başarımız, fark oluşturmaya yönelik güçlü sosyal girişimimizden geliyor.”

Ahmet Dördüncü konuşmasını tamamlarken Çocuklar Ülkesi'nin sürdürülebilirlik perspektifinden bahsederken, cinsiyetten bağımsız olarak çocukların toplumsal cinsiyet ön yargılarıyla büyüdüklerinin ve bunun etkilerinin günümüz iş dünyasında çarpıcı bir şekilde görüldüğünün altını çizdi. Çocuklar Ülkesi'ne gelen çocukların yaş ve cinsiyet farkı gözetmeden tüm meslekleri deneyimlemesi onlara gelecekteseçecekleri meslekte ilham oluyor ve bu yönüyle cinsiyet eşitliği için de katkı sağlıyor dedi.

Davette söz alan Meral Kaneti Molinas ise konuşmasında, “Çocuklar Ülkesi hayalimizin gerçekleşmesinde, iş ortaklarımızın payı çok büyük. Onlar sayesinde şehrimiz gerçeklik kazanıyor ve çocuklar gerçek yaşamı deneyimleme imkanına kavuşuyor. İş ortaklarımız bizlerle uzmanlık alanlarını paylaşıyor ve onlarla birlikte şehrimize hayat veriyoruz. Çocuklar şehrimizde eğlenirken pek çok farklı mesleği deneyimleme ve pek çok toplumsal değeri kazanma imkanını elde ediyorlar. Çocukları KidZania'da görmek, onların geleceğin yetişkinleri olarak hayal etmek benim için paha biçilemez bir mutluluk kaynağı” dedi.

“Çocuklar Ülkesi, çocuklar için daha iyi bir dünya hayaline destek olmak için var”

Etkinlikte değerlendirmede bulunan Ebru Timur, “Bir hayalin gerçek oluşunun 8'inci yılı için buradayız. Bu buluşma için çocuklardan bir akşamlığına Çocuklar Ülkesi'ni ödünç aldık. KidZania çocuklar için eğlenerek öğrenmek demek. Geleceğin yetişkinlerinin gerçek dünyaya hazırlanmasında simüle ettiğimiz bir ortamda deneyim kazanmalarını hedefliyoruz. Çocuklar burada takım çalışması, sorumluluk alma, üretici ve analitik düşünme, iletişim gibi pek çok beceri kazanma imkânı bulurken; okullarında öğrendikleri akademik bilgilerin gerçek hayattaki karşılığını deneyimliyorlar. Biz yetişkinler çocuklarımızın potansiyellerini iyiye ve güzele yönlendirmekle yükümlüyüz. Doğruyu yanlıştan ayırt etmeleri, hepimizin ortak yuvası dünyamıza sahip çıkmaları için onlara yol göstermeliyiz. İşte Çocuklar Ülkesi, çocuklar için daha iyi bir dünya hayaliyle, yetişkinlerin bu sorumluluklarını yerine getirirken destek olmak için var” dedi.

Aktiviteler lezzete dönüştü

Yapılan açıklamaya göre, Çocuklar Ülkesi'nin 8'inci yaşına özel düzenlenen davet The Badau kurucusu Eren Noyan tarafından tasarlandı. Bir akşamlığına şehrin çocuklardan ödünç alındığı davette misafirler; birkaç saatliğine çocukların KidZania deneyimlerini yaşama fırsatı buldular. Çocuklar Ülkesi'nin her bir ayrıntısına işlenmiş; çocukların eğlenirken öğrenmesine imkân sağlayan heyecan, mutluluk davetliler tarafından da doyasıya hissedildi. Yaşanan coşkulu deneyimler Eren Noyan'ın, Çocuklar Ülkesi'ndeki aktivitelerden aldığı ilhamla hazırladığı lezzetlerle taçlandı.

“Eğitim, okula gitmekten çok daha fazlası”

Davetlilere Çocuklar Ülkesi'nin kuruluş felsefesini oluşturan eğlenerek öğrenme ve deneyimle ilgili bir konuşma yapan Uluslararası Eğitim Danışmanı, Yönetim Kurulu Başkanı, Danışma Kurulu Başkanı ve Üyesi, Açılış Konuşmacısı Prof. Dr. Ger Graus OBE ise çocukların bildiklerin ilham aldığını vurguladı. Ger Graus OBE, eğitim anlayışının evrilmesi gereken noktayla ilgili görüşlerini paylaştığı konuşmasında, “Çocukların, iyi birer yetişkin birey olmasında verilecek eğitim özellikle küçük yaşlarda büyük önem taşıyor. Onlara öğretmek istediğimiz değerleri küçük yaşlarında verebilirsek büyüdüklerinde iyi birer vatandaş olabilirler” dedi.

Ger Graus OBE sözlerine şöyle devam etti: “Eğitim, okula gitmekten çok daha fazlası. Okulda okuma ve yazmayı öğretebiliriz. Ancak iyi birer yetişkin olmaları için çocukların iyi rol modellere ve deneyime ihtiyacı var. Örneğin birkaç yıl önce KidZania Londra'da, Formula 1 aktivite alanında bulunan çocukların yüzde 99'u oğlan çocuklarıydı. Bu alanda sadece erkek görevliler çalışıyordu. Kadın çalışma arkadaşlarımızı bu alanda görevlendirmemizi takiben, aktiviteye katılan kız çocuklarının sayısı arttı ve yüzde 64 gibi bir orana ulaştı. Çocuklar yetişkin kadınların da burada görev aldıklarını görünce, rol model olarak etkilendiler ve onlar da aktiviteye katılmaya başladılar.”

Ger Graus OBE çocukların Çocuklar Ülkesi'ndeki kaldıkları ortalama 5 saat içinde, yeni meslekler ile tanışıp, “Ben de pilot olabilirim, ben de sanatçı olabilirim, ben de bilim insanı olabilirim. Ben de yapabilirim” duygu ve düşüncesi ile şehirden ayrıldıklarını vurguladı.