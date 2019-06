Çocuklar yazın keyfini Ümraniye'de yaşayacak

Ümraniye Belediyesi, ücretsiz 40 etkinlikle çocuklar ve ailelerine unutulmaz 16 gün yaşatacak olan Çocuk ve Aile Şenliği'nin açılış programını gerçekleştirdi. Çocuk ve Aile Şenliği için düzenlenen oyun alanında interaktif çocuk oyunları, çocuk sineması, Action Team Rampa Show, çocuk tiyatrosu, jonglör gösterisi, Çocuk Oyunları Gençlik Söyleşisi, illüzyon şovu, müzikal gösteri, geleneksel çocuk oyunları, gençlik konseri, şişme maskotlar, sürpriz hediyeler, Hacivat - Karagöz gösterisi, Bubble Show, cambaz gösterisi, Aileler Yarışıyor ve Vantrolog kukla gösterisi gibi birçok etkinlik, davetlilere kapılarını açtı.

Açılış programına katılan Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, “Ümraniye Belediyemizin Santral Etkinlik Alanı'nda, Ramazan Bayramı'ndan sonra 15 gün sürecek bu çocuk şenliğinde her yaştan çocuklar, biliyorsunuz eğitim öğretim yılı boyunca yoruldular, karnelerini aldılar, imtihanlarını geçtiler, sezonun sonunda ücretsiz olarak burada her türlü çocuğumuza, her yaş grubuna, kız - erkek kim varsa, aileleriyle birlikte gelebilecekler. Müzik şöleni, sürpriz etkinlikler, boyama kitapları, Hacivat - Karagöz, tiyatro, sinema şenlikleri olacak. Burada 15 gün hiçbir ücret ödemeden Ümraniye'mizin bütün gençleri, 135 - 140 bin ilkokulda, ortaokulda, lisede gençlerimiz var, gelsinler, burada eğlensinler. Onu bekliyoruz biz” diye konuştu.

23 Haziran'da İstanbul'un ikinci kez bayram yaşayacağını söyleyen Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, “İnşallah ayın 23'ünde ikinci bayramımızı hep beraber yaşayacağız. İstanbul'umuz yeni bir seçime gidiyor. Oyumuzu önümüzdeki Pazar günü hep birlikte Binali Yıldırım'dan yana kullanarak, AK Parti bayrağını Binali Bey'le beraber dalgalandıracağız. Ümraniye halkına ayrıca teşekkür ediyorum. 31 Mart'ta bizlere gösterdikleri sevgiyle, bu çocuk şenliği de onlara armağan olsun. Çocuklarını mutlaka buraya getirsinler” dedi.

Şenliğe katılan herkesin tüm aktivitelerden yararlanabileceği ve daha birçok sürpriz etkinliğin gerçekleşeceği Çocuk ve Aile Şenliği, 30 Haziran'a kadar her gün saat 18.30 - 21.00 saatleri arasında çocuklar ve ailelerini ağırlayacak.

Caner Evyapan