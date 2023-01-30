Çocuklar, yerli ve milli kart kullanarak otonom araç üretiyor

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı; ortaokul, lise ve üniversite öğrencilerinin katılımına açık Deneyap Kart Proje Yarışması düzenledi. Bu yıl ilk defa düzenlenen yarışmanın tek şartı yapılan projede yerli ve milli imkanlar kullanılarak üretilen Deneyap kartların kullanılması. Yurt dışından da gelen yoğun talep üzerine 81 il için düzenlenen proje, yurt dışından da başvurulara açıldı. Gençler ve çocuklar yarışmaya sadece Deneyap kartlarla (Deneyap Kart/Deneyap Kart 1A/Deneyap Kart Mini) geliştirdikleri projelerle katılabilecek.

Yarışma iki aşamadan oluşuyor

Hayallerini gerçeğe dönüştürmek isteyen gençlerin tespit edilmesi ve desteklenmesi amacıyla geliştirilen projelerden biri olan yarışma iki aşamadan oluşuyor. İlk aşama için il bazında, hakem heyeti tarafından değerlendirilip sıralamalar açıklanacak. Dereceye giren ortaokul, lise ve üniversite öğrencilerine ödüller verilecek. Öğrenciler, illerde ortaokul, lise ve üniversite takımlarının birincileri il temsilci takımları olarak ikinci aşamaya girmeye hak kazanacaklar. Temsilci seçilen takımlar bir sonraki aşamaya ilk turdaki projelerini geliştirerek katılacaklardır. Yapılan geliştirmelerde herhangi bir sınırlandırma yoktur.

Öte yandan, Eyüp Deneyap Eğitim Merkezinde eğitim alan çocuklar, Deneyap Kart kullanarak otonom bir araç üreterek yarışmaya hazırlanıyor. Proje hakkında bilgi veren Türkiye Teknoloji Vakfı Deneyap Kart Sorumlusu Mehmet Burak Aygen, "Türkiye genelinde bizim başlattığımız bir Deneyap Kart Proje Yarışması vardı. Bu sene ilk defa yapılacak bu yarışma. Bunun hazırlıklarını yapıyor öğrencilerimiz. Türkiye geneli dediğimiz yarışmayı biz dünya genelinden birçok mail aldık. Özellikle Azerbaycan'dan aldık. Bu maillere yönelik artık projeyi dünya üzerinde açmaya karar verdik. Tüm dünyadan insanların başvuru yapacağı bir yarışma haline çevirdik. Deneyap Kart dediğimiz aslında bir mikro işlemci, bu mikro işlemci elektronik devre kartı üzerinden öğrenciler ya da yetişkinler istedikleri projeyi geliştirebiliyorlar. 'Milli Teknoloji Hamlesi' yolunda yerli ve milli mühendislik imkanları kullanılarak bu kartlar ülkemizde üretiliyor. Kart Deneyap öğrencilerine ücretsiz olarak dağıtılıyor ve Deneyap öğrencileri bu fırsatı yakalamış oluyorlar. Derslerinde kullanabiliyorlar. Projelerini geliştirebiliyorlar. Bunun haricinde insanlarda e-satış ortamından kartlara sahip olup istediği projeleri yapabilirler" diye konuştu.

"Mikro işlemcilerin yerini alan bir milli kart var"

Deneyap Kart'ı anlatan Aygen, "Bizim yurt dışından çok fazla ithal ettiğimiz ürün var. Bu ürünlerin en başında mikro işlemciler geliyor belki de. Bu mikro işlemcilerin yerini alan bir milli kart var. Bu milli kart, yazılımından tutun kodlamasına kadar bizim müdahale edebildiğimiz bir kart. Bir geliştirme yapacağımız zaman direkt müdahale edebiliyoruz. Öğrencimiz proje geliştirirken bir ihtiyaç doğduğunda bu ihtiyaca yönelik geliştirmeler ve değiştirmeler yapabiliyoruz. Hem bizim gayrisafi milli hasıla korumak adına ülkemizde geliştirilmiş büyük proje aslında. Öğrencilerimizde burada şu anda yarışmaya hazırlanıyorlar. Yurt dışından gelen ürünlerin yerine kullanılabilecek bir ürün" ifadelerini kullandı.

Yarışma ilk başvurumuz birinci aşama 13 Şubat'a sonlanacak

Yarışmanın tek şartının Deneyap Kart kullanmak olduğunu belirten Aygen, "Bir proje yarışmamız var. Biz öğrencilerin ya da kişilerin ki bu kişiler ortaokul, lise ve üniversite seviyesindeki tüm öğrencilerin başvuru yapmasını istiyoruz. Projelerini geliştirmelerindeki tek şartımız bizim ana işlemci olarak Deneyap kartlarını kullanmalarını istiyoruz. Deneyap kullandıkları projelerini bir yere göndermeden, bir yere çağırmadan direkt sistem üzerinden başvuru yaptırıyoruz. Başvurular sonrası değerlendirmeler yapılacak. Türkiye ve dünya üzerinden gelen başvurulardan yapılan kategorinin birincisi çıkarılacak. Daha sonra insanlar bu kategoriler arasında yarışıp Türkiye ve dünya genelindeki dereceler için çıkacaklar. İlk 3'e güzel ödüllerimiz var. Birinciye 50 bin üniversite seviyesinde, ikinciye 40 bin, 3'üncüye 30 bin. Ortaokul ve lise seviyesinde yine bunlar ayrı ayrı; birinciye 40 bin, ikinciye 30 bin, üçüncüye 30 bin ödüllerimiz var. Yarışma ilk başvurumuz birinci aşama 13 Şubat'ta sonlanacak" ifadelerini kullandı.

"Burada bluetooth kontrol edilebilen otonom bir araç yaptık"

Burada bluetooth kontrol edilebilen otonom bir araç yaptıklarını ifade eden Tarık Hamdi Kıyı, "Araba projemizde iç tasarım olarak motor sürücüsünü kullandık. Yerli ve milli imkanlarla sağlanmış kartı kullanıyoruz, kodlama amaçlı. Bu bir mikro denetleyici. Bluetooth sürücüsü ile arabayı hareket ettirmeyi düşüyoruz. Burada bluetoothla kontrol edilebilen otonom bir araç yaptık. Deneyap Kart sayesinde bu araç uzaktan kontrol edilebilinecek" dedi.

Ahmet Asar Çoban, "Deneyap Kart Projesi için birkaç proje hazırlıyoruz. Araba projemizde Deneyap Kart kullanarak kodlamayla birlikte bunları optimize ettik. Yarışmaya daha bir ay olduğu için bu proje çalışma aşamasında. İnşallah da bir aya bitireceğiz" şeklinde konuştu.

Zöhre Alagöz - Batuhan Altınbaş



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