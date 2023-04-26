Çocuklara, doğru cinsel sağlık eğitimi

Unesco, Unıcef ve Dünya Sağlık Örgütü'nün ortak katkılarıyla yayınlanan “Uluslararası Cinsellik Eğitimi Kılavuzları” sağlık profesyonelleri ve anne babalara kanıta dayalı, pratik güvenli ve sürdürülebilir bilgiler sunulduğunu belirten Medicana Ataşehir Hastanesi Üroloji Uzmanı Op Dr. Tolga Muharrem Okutucu, “Yaş gruplarına göre çocuğumuzun ihtiyacı olan güvenliği ve gelişim basamakları göz önünde tutularak hareket edildiğinde, zihni önyargılardan ve hurafelerden arınmış, hoşgörülü, sorgulayıcı, farkındalığı yüksek, fiziksel ve ruhsal açıdan sağlıklı gençler yetiştirebilmede güvenilir bir basamak olabilir” dedi ve konu hakkında ipuçları verdi.

Op Dr. Okutucu şu bilgileri verdi:

Yaşa uygun eğitim şart

"Temel hedefimiz çocuğun önce öz saygısının gelişmesini ve pozitif beden algısının güçlenmesini desteklemek; böylece diğer insanlara karşı saygılı ve hoşgörülü bir tutum geliştirmesini, haklarını ve sınırları öğrenmesini, güvenli ilişkiler oluşturmasını sağlamayacaktır.

Mahremiyet ve özel alan kavramları oluşuyor

Özellikle 6 yaş çocukta gizlilik, özel alan ve mahremiyet kavramlarının oluştuğu dönemdir. Öncelikle çocuğumuza; bedenin bütün bölümleri ve bunların işlevleri, farklı bedenler ve cinsiyet farklılıkları, vücut temizliği ve vücutta yaşa bağlı görülen değişiklikler ve gelişimi hakkında bilgilendirmemiz gerekir. Böylece çocuğumuz, vücut bölümlerinin ve organlarının isimlerini söyleyebilir, vücudun her bölgesini yıkayarak kendi temizliğini yapabilir, bedensel farklılıkları tanıyabilir, ihtiyaç ve isteklerini dile getirebilir ve kendisinin ve başkalarının gizlilik (mahremiyet) ihtiyacını anlama becerilerini kazanacaktır.

Bebeği leylekler getirir efsanesi

Çocuğumuzun üreme ve doğurganlık hakkında doğru sözcükleri kullanarak konuşabilmesine yardımcı olmak adına; çoğalma ile ilgili efsaneler/mitler den uzak, basit ve doğru temel bilgileri verilmelidir.

Çocuğumuza cinsellik ve haklar ile ilgili vermemiz gereken bilgiler

İstismar: İyi olmayan insanlar vardır. Nazik gibi görünürler ama şiddet uygulayabilirler.

Bilgi alma hakkı, güvenlik ve korunma hakkı.

Erişkinlerin çocukların güvenliğini sağlamaktan sorumludur.

Böylece çocuğa kazandıracağımız beceriler:

Soru sorabilir.

Zor durumda güvendiği birine danışabileceğini bilir.

İhtiyaç ve isteklerini ifade edebilir.

Bu sayede çocuğun geliştirebileceği tutumlar:

Bedenim bana aittir tutumunu benimser.

Böylece çocuk kendi haklarını bilir."

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.