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Çocuklara reklamsız içerikler

Çocuklara reklamsız içerikler
Çocuklara reklamsız içerikler

Pepee TV, çocukların dijital platformlarda kendilerine en uygun içerikleri reklamsız izlemelerine olanak sağladı.

Dijital çocuk televizyonu Pepee TV, çocuklara reklamsız içerik sunuyor. Kendi dijital platformunda, reklamsız izleme seçeneği de sunan Pepee TV, kesintisiz içerik sunuyor. Abone olan kullanıcılarhiç reklam kesintisi yaşamadan istedikleri içerikleri izleyebiliyorlar. Yıllık ve aylık abonelik ücret seçeneği ile hizmet sunan dijital televizyon, tercihe göre reklamsız olarak izleme özelliği ile 23 Nisan'dan bu yana indirme ve izlenme rakamlarını yükseltiyor. 

Pepee TV'de şu an 30 farklı çizgi film, 30 bin dakikadan fazla içerik ve 2 binden fazla çizgi film bölümü yer alıyor. Üyelikler akıllı TV'ler haricinde Google Play ve App Store'dan da gerçekleştirilebiliyor.  

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