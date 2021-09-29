Çocuklara Temel Yaşam Becerileri Atölyesi

Çocukların bağımsız, özgür ve kendine yeten bireyler olabilmesinin amaçlandığı atölyede, temel yaşam becerileri eğitimleri ve eğlenceli aktiviteler düzenlendi. 4 hafta süren eğitimlerde

Ahşap Boyama, Türk Halk Dansları, Cam Boyama, Fen Bilimleri ve Geri Dönüşüm, Robotik Kodlama, Quilling (Kâğıt Kıvırma), Resim ve Masal Atölyesi olmak üzere sekiz atölyede kurs düzenlendi. Proje kapsamında Türkan Saylan Çağdaş Yaşam Merkezi'nde çocukların eğitim öğretim döneminde de onlara katkı sağlayacak etkinlik ve atölyelerin planlaması yapılıyor. Yaşam Atölyelerinde eğitim veren eğitmenlere teşekkür belgeleri verildi.

Bekir Tosun