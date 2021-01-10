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Çocuklara uyuşturucu satan zehir tacirlerine operasyon: 5 gözaltı

Çocuklara uyuşturucu satan zehir tacirlerine operasyon: 5 gözaltı
Çocuklara uyuşturucu satan zehir tacirlerine operasyon: 5 gözaltı

Çocuklara uyuşturucu ve uyarıcı madde satışına yönelik harekete geçen polis ekipleri, Fatih’te 5 şüpheliyi yakaladı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerince çocuklara uyuşturucu ve uyarıcı madde satışına yönelik Fatih'te harekete geçildi. 6 Ocak günü Aksaray'da motorla uyuşturucu satışı yapan yabancı uyruklu şahıslar olduğu bilgisi edinilmesi üzerine başlatılan çalışmalarda Cezayir uyruklu şahıslar H.A. (22) ve H.A.(27) yakalandı.

Şahıslar üzerlerindeki 100 adet captagon hap ile yakalanırken, çalışmaların devamında şahısların uyuşturucu maddeyi temin ettikleri tespit edilen Suriye uyruklu 3 şahıs daha yakalandı.

Fatih ilçesi Akşemsettin Mahallesi ve Muhsine Hatun Mahallesinde bulunan adreslerde yapılan aramalarda; 532 adet sentetik ecza, bin 50 adet captagon hap, 1 kilogram kubar, 3 adet cep telefonu, 3 bin 475 lira para ele geçirildi. “Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal veya Ticareti” suçundan 7 Ocak'ta adliyeye sevk edilen 5 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

 

 

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