Çocuklara uyuşturucu sattıran suç örgütüne şafak baskını

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında "çıkar amaçlı suç örgütü kurup yönettiği" ileri sürülen 3'ü yaşı küçük 15 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Bu karar doğrultusunda Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. Polis yapılan çalışmada merkez Yüreğir ilçesi 19 Mayıs ve Koza mahallelerinde silah ticareti, tehdit, silahlı yaralama ve çocuklara uyuşturucu sattırdığı ileri sürülen 3'çocuk 15 kişinin "çıkar amaçlı suç örgütü kurup yönettiğini" tespit etti.

Yapılan bu tespitler sonucunda bugün şafak vakti eş zamanlı olarak 20 adrese baskın yapıldı. Operasyonda çok sayıda zanlı gözaltına alındı.

Zanlıların evlerinde yapılan aramalarda ise 2 ruhsatsız tabanca, 2 ruhsatsız pompalı tüfek, bu silahlara ait fişek, 166 adet uyuşturucu nitelikli hap ve 30 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Zanlılar adli tıp birimine getirilip sağlık kontrolünden geçirildikten sonra emniyete götürülerek sorguya alındı.

Fatih Keçe - Süleyman Cenk İdaye

