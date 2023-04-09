Çocuklarda depremin izleri silinmeye çalışılıyor

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremlerin ardından evi yıkılan veya hasar gören vatandaşlar, Elazığ'daki KYK yurtlarında misafir ediliyor. Depremzedelerin günlük bütün ihtiyaçları burada karşılanırken, talepleri de Valilik koordinesinde yerine getiriliyor. Bunların yanı sıra depremden etkilenen çocuklara psiko-sosyal destek vermek amacıyla Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafında ahşap boyama etkinliği düzenlendi. Merkezde yapılan ahşaptan oyuncaklar çocuklara hediye edildi. Ardından çocuklar oyuncaklarını istedikleri renge boyayarak oynadı.

İzzet Paşa Kız Öğrenci Yurdunda birçok ilden gelen depremzede vatandaşın olduğunu dile getiren Halk Eğitim Merkezi Müdürü Kenan Tabar, "Allah devletimize zeval vermesin. Vatandaşlarımızın her türlü ihtiyaçları karşılanıyor. Bizler de Elazığ Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü bünyesindeki hocalarımızla birlikte ahşap boyama etkinliği yaptık. Atölyemizde ahşap oyuncaklar ürettik ve boyaları temin ettik. Çocuklarımızın psiko-sosyal destek çalışmaları çerçevesinde depremin etkilerini atlatmaları, eğlenmeleri ve el becerilerini geliştirmeleri için buradayız. Çok mutlu oldular. Bu bizi daha da motive etti. Buna benzer etkinlikler planlayarak çocuklarımızın gelişimine katkıda bulunmaya çalışacağız" dedi.

Kamil Can Kılıç

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.