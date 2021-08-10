Çocuklarda ishal durumunda yapılması gerekenler

Büyük Anadolu Hastaneleri Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Serdar Pop, yaz aylarında çocuklarda sıkça görülen ishal vakaları konusunda uyarılarda bulunarak, neler yapılması konusunda önemli bilgiler verdi. Artan ishal vakaları hakkında bilgi veren Uzm. Dr. Serdar Pop, “Yaz aylarında çocuklarda ishaller artıyor. Kusmanın da eşlik etmesi süreci daha kötü hale getirebiliyor. Hastalık süreci vücudun su kaybına bağlı olarak hafif halsizlikten uyku haline kadar farklı tablolarda bilinç değişikliği olabiliyor. İshal vakaları genelde yaz aylarında artar ama bu sene pandeminin etkisi ile insanlarda oluşan özlem ve hasreti giderme iştiyakı süreci biraz daha hızlandırdı. Bunun yanında yemek yaparken el hijyenine dikkat edilmemesi, içme sularına karışan kanalizasyon suları, iyi yıkanmamış mutfak gereçleri ile yapılan yemekler de ishale sebep olurlar. Bir de yaz aylarında çocuklar serinlesinler diye kurulan şişme havuzlar ishallerin bulaşması için uygun ortamı hazırlıyor” diye konuştu.

“Yoğurt tüketimi bu dönemde olmazsa olmazlarımızdandır”

Hastalık durumunda yapılması gereken yöntemleri dile getiren Dr. Serdar Pop, “Eğer çocuğumuzda ishal başladı ve miktarı az ise hemen doktora başvurmanıza gerek yoktur. İshal miktarı fazla, ateş ve kusma eşlik ediyorsa bir çocuk hekimi muhakkak görmelidir. İshal durumunda çocuğumuza bol su içirmekten çekinmeyelim. Bu suyu birden içmek yerine yudum yudum içirmek tercih edilmelidir. İştahsızlık bu dönemde yaşayacağımız en önemli bulgulardandır. Zorla yemek yedirmek çocuğumuzun iştahını açmayacağı gibi kusmaya sebep olabilir. Yine probiyotikli gıdalar tercih etmek çok güzel olacaktır. Mesela yoğurt tüketimi bu dönemde olmazsa olmazlarımızdandır. Ayrıca hazır probiyotikler de tercih edilebilir. Bunun yanında pirinç lapası, haşlama gıdalar da tercih edilebilir. Hazır meyve suları, süt ve yağlı yiyecekler bu dönemde tercih edilmeyecek gıdalardandır. İshal vakalarının çoğunda antibiyotik kullanımına gerek yoktur. Bu sebeple hekiminiz yazmadıkça antibiyotik talebinde bulunmak doğru değildir” şeklinde konuştu.

Hastalığın seyri ve tedavi yöntemini de açıklayan Pop, şunları söyledi:

“Hastalığın seyrini aslında vücutta su kaybı belirler. Eğer çocuğumuzun ağız içi mukozası ve dili kuru, gözyaşı yoksa, göz kürelerinde çökme ve morarma varsa ve ishalinden kan geliyorsa bunlar acil durumlardır. Küçük bebekler de bıngıldak çöküklüğü de anlamlı bir bulgudur. Ağızdan su dahi almıyor veya su içiyor ve kusuyorsa bir çocuk hekimi tarafından görülmesi gerekmektedir. Hastalık öncelikle çoğu ishal tablosu, vücudun kendi ürettiği bağışıklık elemanları sayesinde kendini sınırlar. Ortalama 3-4 gün sürer. Hastalığın seyri sırasında ishale sebep olan mikrop sebebiyle bazen şiddetli karın ağrıları görülebilir. Bazı durumlar da ateş eşlik edebilir. İshalden korunmanın yolu da tüm bulaşıcı hastalıklarda olduğu gibi temizlik ve mesafedir. Kalabalık olan ortamlarda çok bulunmamak ve güvenmediğimiz yerlerden bir şey yememek bizi çok daha fazla koruyacaktır. Özellikle umumi tuvaletler kullanılmamaya çalışılmalı, eğer kullanımı zaruri ise temizliğe azami riayet edilmelidir.”