''Çocuklarda sivrisinek ısırığı farklı reaksiyonlara neden olabilir''

Yaz sıcaklarının gelmesi ile birlikte sivrisinek ısırıkları daha yaygın görülmeye başladı. Medicana Ataşehir Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Gökhan Aydemir, yetişkinler kadar çocuk ve bebekleri de rahatsız eden sivrisinek ısırıkları hakkında önemli bilgiler verdi.

Kaşıntı ve kızarıklık

Sivrisineklerin neden olduğu rahatsızlıklara değinen Prof. Dr. Gökhan Aydemir, ''Yaz aylarında ortaya çıkmaya başlayan sivrisinekler küçük bir canlı olmasına rağmen ısırdıklarında birçok kişiyi rahatsız ederler. Sivrisinek ile yeni tanışan çocuklar ise henüz bağışıklık sistemleri tam gelişmediği için yetişkinlerden daha farklı reaksiyonlar gösterebiliyorlar. Kaşıntılı ısırıklar, taşıyabilecekleri hastalıklar kadar, birçok sıkıntıya yol açabilmektedir. Sivrisineğin ısırdığı yerde yanma hissi, kızarıklık, kaşıntı ve şişlik olabilmektedir. Bu bulgular genellikle 1-2 gün içinde kendiliğinden geçebilmektedir'' şeklinde konuştu.

Sivrisinekten çocukları nasıl koruyabiliriz?

Sivrisineklerden korunma yolları hakkında bilgi veren Prof. Dr. Aydemir, ''Sivrisinek ısırıklarından korunmak için bebeğin yatağında cibinlik kullanılabilir. Bitkisel ve optik sivrisinek kovucular kullanılabilir. Çocuğunuzu gezdirirken ormanlık alan ya da gölet bulunan bölgelerden kaçınılmalı. Çocuklarda vücudu örten kıyafetler tercih edilebilir ve çocuk odasında sineklik kullanılabilir'' diye konuştu.

Kaşıntı ve kızarıklığı hafifletmenin yolu

Prof. Dr. Aydemir, sözlerine şöyle devam etti: ''Kaşıntı ve kızarıklığı hafifletmenin en etkili ve kolay yöntemi; 10 dakikalık soğuk kompres uygulamak. Soğutulmuş poşet çay torbaları şişkinliği alır ve ısırığın olduğu bölgenin nemlenmesini ve kaşıntının geçmesini sağlar'' açıklamasında bulundu.

''Çocuğunuz bağışıklık sistemine dikkat edin''

Bağışıklık sistemi zayıf olan kişilerde kızarıklık ve şişlik daha uzun süre kalabildiğini belirten Prof. Dr. Aydemir, ''Sivrisinek ısırmalarına yüksek reaksiyon gösteren bebekler ve çocuklar için detaylı bir bağışıklık sistemi araştırmasının yapılması yerinde bir uygulama olacak'' dedi.



