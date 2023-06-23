Çocuklarda yaz aylarında görülen ishali ciddiye alın

Tıpta diyare olarak da adlandırılan ishalin, çocukluk çağında özellikle de yaz aylarında sıkça görülebildiğini söyleyen Medicana International İstanbul Hastanesi Çocuk Hastalıkları ve Sağlığı Bölümü'nden Uz. Dr. Emine Belgen, “Çocuk yaş grubunda ishal önemli bir problemdir. En çok 2 yaşından sonra erişkin dönemine kadar her çocuk bir mide bağırsak enfeksiyonu geçirebilir. İshal bazen iyi pişmemiş, yıkanmamış ve hijyeni sağlanmamış gıdaların tüketiminden kaynaklanırken bazen de ishalde viral veya bakteriyel enfeksiyondan olabilir. Sebebi her ne olursa olsun ishal mutlaka kontrol altında tutulması ve tedavi edilmesi gereken tıbbi bir durumdur” dedi.

Mutlaka hekime başvurun

Norwalk virüsü, sitomegalovirüs, adenovirüs, rotavirüs gibi viral etkenlerin çocukluk döneminde akut ishalin yaygın bir nedeni olduğunu ifade eden Uz. Dr. Belgen, “İshalde yapılması gereken ilk şey uzman bir hekime başvurmaktır. Uzman hekim fiziki muayenesini detaylı bir şekilde yaptıktan sonra tetkik aşamasına gider. Tetkiklerde ilk yapılması gereken ve önemli olan gaita testidir. Gaita testi ishalin neden kaynaklandığını ortaya koyar. Bundan sonrasında ishalin viral ya da bakteriyel kaynaklı olmasına bağlı olarak tedavi şekillenir” şeklinde konuştu.

Kusma ve ateş varsa dikkat

Çocuğun genel tablosunda ishale kusma, karın ağrısı ve ateş eşlik ediyorsa bunun basit bir ishal olarak değerlendirilemeyeceğini söyleyen Uz. Dr. Belgen, sözlerine şöyle devam etti:

“Eğer ishalle beraber kusma, ateş, karın ağrısı yoksa bu basit bir ishal olarak değerlendirilir. Fakat tam tersi bir durumsa ciddiye alınıp takip edilmelidir. Bu süreçte hastanın tetkik sonuçlarına göre tedavisi uygulanmaya başlanır. Bazı durumlarda sadece ishal diyeti ve probiyotik desteğiyle bu süreç geçirilir. Bazı durumlarda antibiyotik tedavisi, ishal diyeti ve probiyotik desteği birlikte sürdürülür.

Günde 10 ve üzeri dışkılama ciddi bir durumdur

Ailelerin ishalde en çok merak ettiği konulardan biri de günde kaç kere dışkılamanın normal olup olmadığıyla ilgilidir. Günde 10 kez ishal bir şekilde dışkılama varsa bu ciddi bir durumdur. Aileler bu durumda hızlı bir şekilde pediatri uzmanlarına başvurmalıdır ve hızlı bir şekilde tetkiklerin yapılması, duruma önlem alınması gerekmektedir.

İshal diyetini mutlaka uygulayın

Bir dikkat edilmesi gereken konu da ishalin sıvı kaybına yol açtığı konusudur. Sıvı kayıpları kritik tablolara neden olabilmektedir. Ailelerin buna da dikkat etmesi gerekmektedir. O nedenle ishal sürecinde tuzlu gıdalar ve bol su tüketilmesi uygun olacaktır. Eczanelerde olan tuz-şeker paketlerinden faydalanılabilir. Ayrıca ishal diyeti de mutlaka uygulanmalıdır. İshal diyetinde et, süt ürünlerinden uzak olunması; haşlanmış patates, makarna, ekmek, lapa pilav tüketilmesi doğru olur.”

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