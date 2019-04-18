Çocuklardaki ödüllendirme ve cezalandırma yöntemlerine dikkat!

Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) Beşeri Bilimler Fakültesi Psikoloji Bölümü Öğretim Görevlisi Uzman Sağlık Psikolog Şerife İncirlili Çelik, yaptığı açıklamada, sabitleşmiş yanlış bilgi ve inanışlara dikkat çekti. Çelik, kişideki kalıplaşmış yanlış bilgi ve davranışların çocuklukta kazanıldığını ifade ederek, kişinin tüm hayatını etkileyen davranışlarını değiştirecek tedaviler uygulayabildiklerini belirtti.

Bireylerinin sağlık konusundaki ilgi eksiğinin, hayati olan erken tanı olasılığını olumsuz etkilediğine vurgu yapan Çelik; Erken tanıda; rutin sağlık taramalarının yanında, medyanın bilinçlendirme görevinin etkilerinin olumlu olduğunu kaydetti. Çelik; " Örneğin; çalışmayan kadınların, evde televizyondaki sağlık programlarını takip etmeleri çok önemli, çünkü bir şekilde bilinçleniyorlar. Fakat ülkemizde bu oran oldukça düşük. Dolayısıyla bu tip programların daha fazla artmasını öneriyor ve bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

“Çocuğunuza koşul bildiren cümleler kullanmayın”

Çocukluk çağlarının ana düşünce akımını yönlendirdiğini anlatan Çelik, çocuk psikolojisi açısından önemli bir nokta olan; cezalandırma ve ödüllendirme yöntemindeki ayrıntılara da değinerek, "Çocuğu ödüllendirirken, teknolojiye itmek yerine, yetenek ve becerilerini daha iyi değerlendirebileceği bir alana yönlendirilmesini öneriyoruz. Koşul bildiren cümleleri, yanlış buluyorum. Çünkü bu, hep karşılık beklenmesine sebep olur. Ebeveyn, ilk önce çocuklarına ne verdiğine bakmalı, buradan; çocukların teknolojiye boğulmaması gibi bir sonuç çıkmasını arzu ediyoruz. 'Sen teksin, kahramansın' gibi ifadeleri kullanmanın yanlış olduğunu ebeveynlere anlatarak, doğru iletişimi kullanmalarına yönelik çaba sarf ediyoruz" ifadelerinde bulundu.