İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Çocuklardan akılalmaz hırsızlık planı: Biri oyaladı, diğeri ise paraları aldı

Çocuklardan akılalmaz hırsızlık planı: Biri oyaladı, diğeri ise paraları aldı
Çocuklardan akılalmaz hırsızlık planı: Biri oyaladı, diğeri ise paraları aldı

Şanlıurfa'da çocuk yaştaki hırsızların planlayarak yaptıkları hırsızlık kameralara yansıdı. Çocuklardan biri dükkan sahibini dışarı çıkarıp oyalarken, diğeri ise kasadaki paraları çalıp elini kolunu sallayarak ayrıldı.

Çocuklardan akılalmaz hırsızlık planı: Biri oyaladı, diğeri ise paraları aldı - Tıkla İzle

Edinilen bilgiye göre olay, Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesine bağlı Gazi Caddesi üzerinde yaşandı. Fesih Kahraman'ın işlettiği dükkana giden bisikletli bir çocuk, içeri girip dondurma almak istediğini söyledi. Dışarı çıkan Kahraman, dolabın yanına giderek çocuğun istediği dondurmayı vermek istedi. Küçük çocuk dükkan sahibini oyalarken, yolun karşısında bekleyen arkadaşı içeri gidip çekmedeki paraları aldı. Paraları cebine koyan çocuk, elini kolunu sallayarak dükkandan ayrıldı.

Arkadaşının dükkandan çıktığını gören çocuk, dondurma almayarak geldiği bisiklete binip uzaklaştı. İçeri girdiğinde çekmecede paralarının olmadığını fark eden Kahraman, güvenlik kameralarını izlediğinde gözlerine inanamadı. İki arkadaşın hırsızlık yapmak için bir plan yaptığını ve paraları alıp uzaklaştığını gören Kahraman, durumu polise bildirdi. Olay yerine giden polis ekipleri, çocuk yaştaki hırsızları yakalamak için çalışma başlattı.

Ahmet Atan
 

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.