Çocuklardan akılalmaz hırsızlık planı: Biri oyaladı, diğeri ise paraları aldı

Edinilen bilgiye göre olay, Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesine bağlı Gazi Caddesi üzerinde yaşandı. Fesih Kahraman'ın işlettiği dükkana giden bisikletli bir çocuk, içeri girip dondurma almak istediğini söyledi. Dışarı çıkan Kahraman, dolabın yanına giderek çocuğun istediği dondurmayı vermek istedi. Küçük çocuk dükkan sahibini oyalarken, yolun karşısında bekleyen arkadaşı içeri gidip çekmedeki paraları aldı. Paraları cebine koyan çocuk, elini kolunu sallayarak dükkandan ayrıldı.

Arkadaşının dükkandan çıktığını gören çocuk, dondurma almayarak geldiği bisiklete binip uzaklaştı. İçeri girdiğinde çekmecede paralarının olmadığını fark eden Kahraman, güvenlik kameralarını izlediğinde gözlerine inanamadı. İki arkadaşın hırsızlık yapmak için bir plan yaptığını ve paraları alıp uzaklaştığını gören Kahraman, durumu polise bildirdi. Olay yerine giden polis ekipleri, çocuk yaştaki hırsızları yakalamak için çalışma başlattı.

Ahmet Atan



iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.