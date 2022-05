Çocukları gülümseten ‘Güler Yüzlü Masallar'

Toplumsal fayda odaklı çalışmalarını sürdüren Turkcell, Çocuk İçin İçerik Derneği (ÇİÇEK) ile ‘Güler Yüzlü Masallar' isimli sosyal sorumluluk projesini hayata geçirdi. Masal dünyasında pek rastlanmayan fiziksel ve zihinsel çeşitlilikler, Güler Yüzlü Masallar'la birlikte büyülü dünyada kendilerine özel bir yer buldu. Proje kapsamında 6 farklı masal, 10-16 Mayıs Engelliler Haftası'nda tüm çocuklar ve ebeveynlerle buluştu.

Verilen bilgilere göre Turkcell Hayal Ortağım uygulaması, Dergilik ve fizy platformlarında da yayınlanacak projedeki 6 masalda görüntüleri veya algıları çeşitlilik gösteren karakterler, güçlerini ve orijinal yeteneklerini bu farklılıklarından alıyor. Masallardaki karakterlerin çeşitlilikleri özel olarak vurgulanmadan, ayrıştırıcı bir dil kullanılmadan, yaşamın içinde olması gerektiği gibi aktarılıyor. 6 masalda doğuştan 4 bacaklı karınca, albino baykuş, otizm spektrumlu bir papağan, görme engelli küçük bir kız, kekeme bir çocuk ve işitme engelli yarasa ana karakterler olarak konumlandırıldı. Tüm karakterler sahip oldukları bu çeşitliliklerini, kendilerine has bir özellik olarak kullanarak, her bireyin toplum içinde özel bir rolü olduğunu gösteriyor.

Alper Ergenekon: “Güler Yüzlü Masallar, her canlının içinde kendine has bir potansiyel taşıdığını vurguluyor”

Çocukların masal dünyasına farklı bir yaklaşım getirdiklerini belirten Turkcell Genel Müdür Yardımcısı Alper Ergenekon, şunları söyledi: “Her çocuk, masalların büyülü dünyasında kendisine özel bir yer bulmak ister, o dünyayla gerçek hayatı bağdaştırmak için birtakım çabalar gösterir. Biz de masalların hayali evrenine gerçek hayattan da kesitler aktarabilmek amacıyla 7'den 70'e herkese hitap eden sosyal sorumluluk çalışmalarımıza bir yenisini daha ekledik ve ÇİÇEK Derneği'yle birlikte çocukların hayal dünyasına ayrı bir renk kattık. Turkcell'in desteğiyle ÇİÇEK Derneği tarafından özel olarak yazılan ve klasik masallardan çok daha farklı içeriklere sahip Güler Yüzlü Masallar, çeşitliliğin zenginlik olduğunu ve her canlının içinde kendine has bir potansiyel taşıdığını vurguluyor. 6 farklı masaldan oluşan bu projeyle birlikte masalların büyülü dünyası artık tüm çocuklara gülümsüyor. Turkcell olarak çocukların yüzlerini güldürebiliyorsak, onlara masalların hayali dünyasında gerçek hayattan yansımalar aktarabiliyorsak ne mutlu bize diyoruz.”

Sezen Güngör: “Çocukların yüzlerinde bir gülümseme oluşturmayı istedik”

ÇİÇEK Derneği Başkanı Sezen Güngör, masalları yazma amaçlarını şöyle anlattı: “Amacımız çocuklara, engellerin hayatın doğal bir parçası olduğunu ve farklılıklarının onları ayrıştırmadığını, tam tersine olanaklar sunduğunu bu yaşta göstererek, gelecekte yaşayacakları toplumda engellilere yönelik önyargısız bir tutum geliştirmelerine destek vermek. Bugüne kadar klasik masallarda gördüğümüz idealize edilmiş, bu nedenle de çocukları zaman zaman mutsuz ve yetersiz hissettirebilecek karakterleri, hayatın doğallığı içindeki gerçek karakterlerle değiştirerek, sahip oldukları potansiyelleri ön plana çıkarmayı ve tüm çocukların yüzlerinde bir gülümseme oluşturmayı istedik. Bu sayede çocukların, masalların hayali evreninde gerçek yaşamdan yansımalar görerek, birleştirici ve empatiyle yaklaşmalarını ön planda tutan, çeşitliliklerle gülümseten bir masal dünyasının kapılarını aralamayı hedefledik.”

Dilek Büyük: “Gerçek hayattaki ihtiyaçları masallara yansıtabilmek zor bir deneyimdi”

Masalların yazarı Dilek Büyük ise yazım sürecinin düşündüğünden daha fazla dikkat gerektirdiğini, gerçek hayattaki ihtiyaçları masallara yansıtabilmenin daha zor bir deneyim olduğunu paylaşarak şunları söyledi: “Sanırım en zor tarafı bireyin farklılığını anlatmaya çalışırken, ayrıştırılmış hissettireceğimiz endişesiydi. Yaşarken hayatın normali olarak gördüğümüz bu zenginlikleri yazıya dökerken hassasiyetleri zedeleyebileceğimiz kaygısını hissettik. Gerçek yaşamda hayatı ya da sorumlulukları çoğu kez zorlanmadan paylaşabildiğimiz halde bunları yazı diline geçirirken, kullandığımız ifadelerde aynı duyguyu yaşatıp yaşatmadığımızı tekrar tekrar düşünmemiz gerekti.”