Çocukları okuma ve yazmaya teşvik edecek yarışma başlıyor

Çocuklar ülkesi Kidzania ve Erbulak Evi'nin birlikte düzenlediği “Sen de Yaz” öykü yarışması başlıyor. Çocukların okuma yazma duygularını teşvik edecek yarışmanın başvuruları 21 Aralık'ta başlayacak. Yarışmaya 10-14 yaş aralığındaki çocuklar katılabilecek ve öykülerin konusu “Gelecekte ben” olacak. Yarışmaya katılacak genç yazarlar; kendilerini gelecekte nasıl bir yaşam içinde hayal ettiklerini, gelecekte yaşamayı hayal ettikleri toplum, kurmayı düşledikleri dünya, seçmek istedikleri meslek, kazanmak istedikleri başarılar, olmak istedikleri insan hakkında yazdıkları öykülerle yarışmaya başvurabilecekler.

Aslı Perker, Ayşe Erbulak, Dağhan Külegeç, Göktuğ Canbaba, Ömür Kurt, Özden İnal, Özden Özgürdal ve Sevinç Erbulak gibi Türkiye'de sanat alanında önemli isimlerinin yer aldığı Yarışma Seçici Kurulu, en iyi 20 eseri belirleyecek. Belirlenen 20 eser Erbulak Kitap tarafından baskıya hazır hale getirilerek toplu bir öykü kitabı olarak basılacak. Basılan kitaplar kitap satan tüm internet siteleri, kitabevleri ve KidZania International Store'da satışa sunulacak.

Yarışmanın duyurulması ve katılımı teşvik için seçici kurul üyesi olan yazarların kendi tecrübelerini sloganlarla aktardığı videolar, sosyal mecralarda yayınlanacak. Ödüle değer bulunan öyküler 23 Nisan 2022'de düzenlenecek bir törenle açıklanırken eş zamanlı olarak internet siteleri ve sosyal medya hesaplarından da duyurulacak.